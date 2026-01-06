5 سنوات على التطبيع، إسرائيل والمغرب تحتفيان بتوقيع اتفاقيات أبراهام

18 حجم الخط

إسرائيل والمغرب، احتفى حساب القوات الإسرائيلية الرسمي على “إكس” بمرور خمس سنوات على توقيع اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل والمغرب، حيث يواصل الطرفان تعزيز التعاون الأمني بشكل مستمر، وفق ما أعلنته القوات الإسرائيلية.



اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب وإسرائيل في تل أبيب

ولفت الحساب الإسرائيلي إلي عقد الجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة المغربية هذا الأسبوع في تل أبيب الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة، والذي اختتم بتوقيع خطة العمل المشتركة لعام 2026.



مناقشات استراتيجية وتنسيق على الأهداف الأمنية بين المغرب وإسرائيل



وأوضح: شملت الاجتماعات مناقشات استراتيجية، وزيارات للوحدات العسكرية الإسرائيلية، وتنسيق بشأن الأهداف الأمنية المشتركة، وهو ما يمثل خطوة إضافية في إطار اتفاقيات أبراهام.

خطوة نحو الاستقرار الإقليمي



وأختتم: تمثل هذه الإنجازات مرحلة جديدة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي، مع تعزيز التعاون بين إسرائيل والمغرب في مختلف المجالات الأمنية والاستراتيجية.



في تصريحات سابقة قال وزير خارجية المغرب في تصريحات نشرها موقع هسبريس المغربي: إن الاتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل أسهم في رفع المبادلات التجارية بين البلدين 160%، وألقى بوريطة عبر تقنية الفيديو في منتدى اللجنة اليهودية الأمريكية AJC العالمي، الضوء على العلاقات المغربية الإسرائيلية، خاصة على المستوى التجاري، موضحًا أن الاتفاق الإبراهيمي أسهم في تحقيق نمو غير مسبوق في تجارة المملكة مع إسرائيل.

وتقول توقعات اقتصادية إسرائيلية إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل يواصل الارتفاع ومن المتوقع أن يتجاوز سقف 200 مليون دولار خلال العام الجاري، حيث وصل حجم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل في العام الماضي، إلى 180 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في عام 2020.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.