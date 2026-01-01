تعاون بين القابضة الغذائية ومؤسسة سند لتوفير مليون كرتونة سلعية

18 حجم الخط

وقعّت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بروتوكول تعاون مع مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة لتوفير مليون كرتونة سلعية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتم توقيع البروتوكول من جانب الدكتور مهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن جانب مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة وقع الدكتور إسلام نصر الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا تراست ومؤسس "تاسكد إن"، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال علاء ناجي إن البروتوكول يهدف إلى توفير كافة السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لجميع فئات المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأضاف أن المبادرة تشمل أيضًا توزيع كوبونات سلعية عبر فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بإدارة مؤسسة تطبيق سند وفق آلية منظمة.

من جانبه، أعرب الدكتور إسلام نصر الله عن تقديره لوزير التموين والشركة القابضة لدعمهم هذه المبادرة، مؤكدًا تفاؤله بإمكانية تطوير شراكة استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على الأسر الأكثر احتياجًا.

وحضر توقيع البروتوكول عدد من مسئولي الشركة القابضة ومؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة.

