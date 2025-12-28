الأحد 28 ديسمبر 2025
وزير التموين: نستهدف 5 ملايين طن قمح محلي وتراجع فاتورة الاستيراد 400 مليون دولار

وزير التموين: نستهدف
وزير التموين: نستهدف 5 ملايين طن قمح محلي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي لـ السلع الأساسية في مصر آمن ويفوق الستة أشهر، مشيرًا إلى أن مخزون القمح يغطي 5.5 شهر، بزيادة واضحة عن العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» على شاشة النهار، أن العام الماضي شهد شراء أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي بزيادة 17% عن العام الذي سبقه، مشددًا على رغبة الوزارة في الاستمرار بزيادة المشتريات بنسبة 17% سنويًا.

وزير التموين: تراجع فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء المحلي من القمح


وأوضح الوزير أن زيادة الاعتماد على القمح المحلي ساهمت في خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير، حيث تراجعت أكثر من 400 مليون دولار، ما يعكس نجاح سياسة دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وزير التموين يكشف استعدادات موسم القمح الجديد
 

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تستهدف خلال الموسم الجديد شراء نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، ووضع سعر مميز للأردب يصل إلى 2350 جنيهًا، مع استمرار سياسة دعم المزارعين لضمان زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي من القمح.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مؤمن، وأن الدولة مستمرة في دعم الإنتاج المحلي لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

