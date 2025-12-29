كرة السلة، الأهلي يقترب من موسم تاريخي جديد

18 حجم الخط

كرة السلة، يقترب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، من تحقيق إنجاز تاريخي جديد في الموسم الحالي 2025/ 2026.

وحصد الأهلى حتى الآن جميع البطولات التي شارك بها في الموسم الحالي، حيث بدأ الموسم بالفوز بلقب دوري المرتبط على حساب الاتحاد السكندري.

ومؤخرا فاز الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الاتحاد على الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق خماسية تاريخية هذا الموسم، حيث يتبقى له ألقاب دوري السوبر وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطلا لكأس السوبر

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس السوبر المصري للموسم الحالي 2025/2026.

وحصد الأهلي لقب بطولة كأس السوبر المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (89-85).

وأقيمت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة، بدون حضور الجمهور.

دوري السوبر لكرة السلة

تقام منافسات الدور الترتيبي من دوري السوبر لكرة السلة بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، حيث يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الفريق الخاسر نقطة واحدة، وذلك من أجل تحديد الترتيب العام من المركز الأول وحتى الثامن، وترتيب مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في هذا الدور ثمانية فرق هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

