الأعلى للإعلام يحفظ شكوى المصري اليوم ضد نجم الجماهير ويحيل أزمة "الزمالك" لنقابة الصحفيين

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، والتي جاءت كالتالي:

أولًا: حفظ الشكوى المقدمة من جريدة «المصري اليوم» ضد الموقع الإلكتروني «نجم الجماهير»، لاستخدامه أحد المقالات المنشورة بالجريدة بتاريخ 14/12/2025، وإعادة نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة، وذلك بعد الاتفاق على عدم نشر المقالات بالجريدة في الموقع إلا بعد الحصول على موافقة رسمية، وهو ما وافقت عليه الجريدة.

ثانيًا: إحالة شكوى نادي الزمالك للألعاب الرياضية إلى نقابة الصحفيين، والمقدمة ضد أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والذي يحمل اسم إحدى الصحفيات.

