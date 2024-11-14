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سياسة

الغطريفي: لا يمكن الحديث عن دور الإعلام في ملف حقوق الإنسان دون التطرق للحريات الإعلامية

الكاتب الصحفي علاء
الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، فيتو

قال الكاتب الصحفي، علاء الغطريفي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، إنه لا يمكن الحديث عن ملف حقوق الإنسان ودور الإعلام فيه، بدون الحديث عن الحريات الإعلامية، وكيف يتعامل الإعلام مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف "الغطريفي" خلال كلمته بالجلسة المشتركة التي عقدها المجلس الأعلى للإعلام حول ملف حقوق الإنسان في مصر،" أنه لا يمكن الحديث عن الإعلام بدون الحديث عن إتاحة المعلومات، موضحا أن المواطن ليس لديه معلومات عن ردود مصر على ما يصدر من تقارير حول الوضع الحقوقي داخلها"، مضيفا: "لابد من تبسيط مفهوم حقوق الإنسان وتعدديته خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية حتى يفهمها المواطن".

 

وتابع رئيس تحرير المصري اليوم: "دور المجلس الأعلى لحقوق الإنسان أن يشتبك مع التقارير اليومية المثارة بشأن حقوق الإنسان، والتي أصبحت موضوعا عالميا سيؤثر كثيرا على المستقبل"، مؤكدا أهمية الاشتباك مع هذه التقارير بمزيد من عدم الخوف مع الشفافية وسيكون مسألة جيدة.

وأوضح: لا بد للمجلس أن يتحدث عن قضية حجب المواقع، وهو يتعامل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

واقترح وجود مكتب أو متحدث للرد على التقارير الدولية التي تصدر عن مصر في ملف حقوق الإنسان، فغياب المعلومة يؤثر على فهمها لدى المواطن وأن يكون هناك رد على التقارير التي تصدر في هذا الملف، فالمعلومات تشكل وجود رأي لدى المواطن وطمأنة أن هناك استراتيجية ورؤية وردًا من الجهات المعنية على مثل تلك التقارير.

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أخبار المجلس القومي لحقوق الإنسان علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم الأعلى للإعلام

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