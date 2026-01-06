لورد وستراي كيدز وآيساب روكي يتصدرون"Governors Ball" في نيويورك

18 حجم الخط

أعلنت إدارة مهرجان “Governors Ball”، الحدث الموسيقي الأبرز في مدينة نيويورك، عن قائمة الفنانين المشاركين في نسخة عام 2026، حيث تصدر المشهد كل من النجمة "لورد"، وفرقة الكيبوب الشهيرة "ستراي كيدز"، ونجم الراب "آيساب روكي".

من المقرر أن يعود المهرجان إلى منتزه فلاشينج ميدوز كورونا في منطقة كوينز، وذلك في الفترة الممتدة من 5 إلى 7 يونيو المقبل، بالتزامن مع فعاليات "شهر الموسيقى في نيويورك".

وستشهد النسخة المرتقبة مشاركة أكثر من 60 فنانا يقدمون عروضهم على مدار ثلاثة أيام عبر ثلاث منصات رئيسية.

قائمة النجوم والمشاركين بمهرجان Governors Ball

تضم قائمة هذا العام توليفة متنوعة من الأنماط الموسيقية، تشمل أسماء بارزة مثل بيبي كيم، كالي أوتشيس، وجيني، كاتساي، جيس، ومايجور ليزر، بيرس ذا فيل، دومينيك فايك، وبلود أورانج، كليبس، ماريا ذا ساينتست، وفريق ويت ليغ.

بالإضافة إلى فريدي جيبس وذا ألكيميست، جابانيز بريكفاست، كينج برينسس، ريفن ليناي، والعديد من المواهب الصاعدة.

تفاصيل مهرجان Governors Ball

وأتاحت اللجنة المنظمة للجماهير فرصة التسجيل في "البيع المسبق عبر الرسائل النصية" الذي من المقرر أن ينطلق يوم الخميس 8 يناير، من الساعة 10 صباحا حتى 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ونوهت الإدارة بأن أسعار التذاكر سترتفع فور بدء البيع العام للجمهور في تمام الساعة 11 صباحا من اليوم نفسه، وتتنوع فئات التذاكر لتشمل تذاكر اليوم الواحد أو الثلاثة أيام، مع توفر فئات متميزة مثل (GA+) و(VIP) و(Cabanas)، بالإضافة إلى تذاكر (Pit Viewing) التي تتيح مشاهدة العروض من المنطقة القريبة للمسرح.

