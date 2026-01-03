صحة شمال سيناء: طفرة في خدمات تنمية الأسرة وتغطية الوحدات الصحية بنسبة 100%

18 حجم الخط

​ أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن تحقيق إنجازات ملموسة في ملف تنمية الأسرة المصرية بالمحافظة، مؤكدًا أن المديرية نجحت في تحقيق تغطية شاملة بنسبة 100% لجميع الوحدات الصحية بالخدمات المطلوبة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة وتنظيم الأسرة.

خدمات تنمية الأسرة وتغطية الوحدات الصحية

​وأوضح الدكتور عمرو عادل وكيل صحة شمال سيناء أن قطاع تنمية الأسرة شهد نشاطًا مكثفًا خلال الفترة الماضية، تمثل في ​تقديم الخدمة لـ 63,655 منتفعة بجميع مراكز ومدن المحافظة. و​تدريب 45 طبيبًا لرفع كفاءة تقديم خدمات تنظيم الأسرة.و ​تقديم المشورة الأسرية لـ 8088 من المقبلين على الزواج. و​تحويل 287 حالة لعيادات الصحة الإنجابية المتخصصة و​تنفيذ حملة "طرق الأبواب" بمدينة رفح، والتي شملت زيارة 895 أسرة.

​وفي سياق متصل، أشار الدكتور أشرف عبد الجواد مدير إدارة تنمية الأسرة بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء إلى تعزيز الأسطول الطبي والكوادر الفنية من خلال إصلاح وتشغيل 5 عيادات متنقلة منذ شهر أغسطس الماضي للوصول إلى المناطق النائية ودعم التخصصات بالاستعانة بـ 9 أطباء نسا، بالإضافة إلى وجود 5 طبيبات متميزات يشاركن بفعالية في تقديم الخدمات والنهوض بالمنظومة وتدريب عدد من الأطباء على "تركيب الكبسولات" لرفع العدد فوق الـ 45 متدربًا الحاليين، بالإضافة إلى ترشيح كوادر من بكالوريوس التمريض للتدريب على تركيب الوسائل طويلة المفعول.

ولم يقتصر الجهد على الجانب الطبي فقط، بل امتد للجانب التثقيفي عبر افتتاح 60 نادي امرأة مخصصًا لعقد الندوات التوعوية وتثقيف السيدات في مختلف القضايا الصحية والاجتماعية التي تهم الأسرة السيناوية.

