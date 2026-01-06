رئيس الأعلى للإعلام يناقش صياغة التوصيات النهائية للجنة التطوير

18 حجم الخط

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صياغة التوصيات النهائية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

وناقش عبد العزيز مع خبراء لجنة الصياغة، آخر مستجدات العمل الجاري لبلورة المخرجات النهائية الصادرة عن اللجان الثماني الفرعية، وصياغة توصيات واقعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن لجنة صياغة التوصيات النهائية، يترأسها الكاتب الصحفي حمدي رزق، وتضم في عضويتها السادة، د.أيمن عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي نبيل عمر، ود.خالد حنفي ود. محمد عز ود.رانيا مكرم، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي.

