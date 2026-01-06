الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يناقش صياغة التوصيات النهائية للجنة التطوير

الأعلى لتنظيم الإعلام،
الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو
18 حجم الخط

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مع أعضاء لجنة صياغة التوصيات النهائية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري. 

وناقش عبد العزيز مع خبراء لجنة الصياغة، آخر مستجدات العمل الجاري لبلورة المخرجات النهائية الصادرة عن اللجان الثماني الفرعية، وصياغة توصيات واقعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء.

جدير بالذكر أن لجنة صياغة التوصيات النهائية، يترأسها الكاتب الصحفي حمدي رزق، وتضم في عضويتها السادة، د.أيمن عبدالوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي نبيل عمر، ود.خالد حنفي ود. محمد عز ود.رانيا مكرم، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم والأخبار المسائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار المجلس الأعلى للإعلام لجنة تطوير الإعلام أخبار الأعلى للإعلام
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

بكاتدرائية العاصمة الجديدة اليوم، السيسي يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد ويوجه رسائل مهمة للمصريين

أمم أفريقيا، الجزائر تتعادل مع الكونغو سلبيا بعد مرور 30 دقيقة

أول تعليق لمحمد حمدي ظهير منتخب مصر بعد إصابته بالرباط الصليبي

باحث في شئون الإسلام السياسي يكشف حقيقة تضييق بريطانيا الخناق على الإخوان

شوط أول سلبي بين الجزائر والكونغو في كأس أمم أفريقيا

كأس عاصمة مصر، إنبي يتقدم 1-0 على سيراميكا في الشوط الأول

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

منها حديث وصف البراق، الأحاديث النبوية الواردة في الإسراء والمعراج

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

المزيد
الجريدة الرسمية