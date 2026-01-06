الثلاثاء 06 يناير 2026
بهاء أبو شقة يقدم أوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد

بهاء أبو شقة يقدم
بهاء أبو شقة يقدم أوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد
تقدم المستشار بهاء أبو شقة بأوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد، في اليوم الرابع لفتح باب الترشح بمقر الحزب الرئيسي في منطقة الدقي.

بهاء أبو شقة يقدم أوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد
بهاء أبو شقة يقدم أوراق ترشحه على رئاسة حزب الوفد

وبدأ الحزب في استقبال أوراق الراغبين في الترشح منذ السبت ٣ يناير، ويستمر التقديم حتى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل ٨ يناير.
وكانت اللجنة استقبلت يوم السبت ٣ يناير مرشحين وهما: الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل، ولم يتقدم مرشحون الأحد الماضي، كما تقدم أمس الاثنين الدكتور السيد البدوى.

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

