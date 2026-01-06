وزارة الرياضة تخصص يوم الخميس أسبوعيًا لإجراء الكود الطبي للرياضيين

18 حجم الخط

أعلنت الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لإجراء الكود الطبي للراغبين.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص الوزارة على حماية صحة الأبطال الرياضيين من اللاعبين واللاعبات، ورفع كفاءة الأداء، والتأكد من الجاهزية الطبية لمختلف المراحل السنية وفي جميع الألعاب الرياضية.

ويُجرى الكشف الطبي بـ وحدة الطب الرياضي في مجمع الصالات رقم (1) بالمركز الأولمبي بالمعادي، وذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، بما يضمن تقديم خدمة طبية دقيقة وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأوضحت الإدارة أن مواعيد سحب وتسليم الاستمارات تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا.

وأكدت ضرورة التزام المتقدمين بإحضار صورة شخصية حديثة لكل لاعب أو لاعبة، وصورة من شهادة الميلاد، على أن يتم سداد الرسوم عبر الفيزا فقط.

وحددت الوزارة رقما هاتفيا للاستفسار عبر تطبيق واتس آب على الرقم 01210101362.

أشرف صبحي يشكر جماهير المغرب ويتمنى نهائيًا مصريًا مغربيًا لأمم أفريقيا

فيما وجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى الجماهير المغربية على دعمها ومؤازرتها الكبيرة للمنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا، المقامة بالمغرب، مشيدًا بروح الأخوة والتلاحم التي عكست عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لوزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة بالمملكة المغربية على جهودها المتميزة في تنظيم أمم أفريقيا، وحسن الاستقبال، وتوفير كافة سبل الدعم للمنتخبات المشاركة، بما يعكس قدرات المغرب الكبيرة في استضافة البطولات القارية والدولية بصورة مشرفة.

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الدكتور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة (محافظ أغادير)، على جهوده الكبيرة في دعم البطولة، وحسن التنظيم، وتوفير الأجواء المثالية لإنجاح الفعاليات، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به الولاية في تهيئة كافة الإمكانيات لخدمة الوفود والمنتخبات المشاركة، بما يعكس احترافية الإدارة المحلية بالمغرب وحرصها على إنجاح الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما لمسه المنتخب المصري من ترحيب ومساندة من الجماهير المغربية يمثل رسالة محبة وتضامن عربي أصيل، وكان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن هذه الروح الإيجابية تعكس القيم الرياضية النبيلة التي تجمع الشعوب العربية.

وتمنى الدكتور أشرف صبحي التوفيق للمنتخبين المصري والمغربي في مشوارهما بالبطولة، معربًا عن أمله في أن يكون النهائي مصريًا مغربيًا خالصًا، يجسد قوة الكرة في البلدين ويعكس العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر والمغرب.

كما وجّه الشكر للدولة المغربية قيادةً وشعبًا على حسن التنظيم والاستضافة، وعلى الدعم الكبير الذي قدمته الجماهير المغربية للمنتخب المصري، مؤكدًا أن المغرب قدم نموذجًا مشرفًا في التنظيم والضيافة يليق بمكانته الرياضية على المستوى القاري.

وزير الرياضة وأبو ريدة ينقلان رسالة السيسي للاعبي وجهاز منتخب مصر عقب الفوز على بنين

فيما حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسفير المصري بالمغرب أحمد نهاد، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأمين حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، واللاعبين.

وذلك عقب فوز الفراعنة على بنين بنتيجة 3 / 1، والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.