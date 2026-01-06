الثلاثاء 06 يناير 2026
صحة ومرأة

من مطبخك، أفضل علاج للقضاء على عدوى الكانديدا

الكانديدا
الكانديدا
الكانديدا من الفطريات التى تصيب مناطق محددة بالجسم وتسبب آلام مزعجة وعدم الراحة ويصاب بها الكبار والصغار لأسباب عديدة.

وعلاج الكانديدا أمر ضرورى حفاظا على الصحة والتخلص من أعراضها المزعجة، كما يجب الاهتمام بعلاجها لتجنب حدوث أى مضاعفات.

ما هى الكانديدا وأنواعها؟ 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الكانديدا عدوى فطرية سببها الخميرة، وإذا ظهرت على اللسان تسمى القلاع حيث يصبح اللسان أبيض، وإذا ظهرت داخل الفم بالحدود من الداخل تكون عبارة عن بقع بيضاء، وأحيانا تظهر على اللسان فى شكل بقع حمراء صغيرة، وتأتي في المهبل وتكون عدوى فطرية مهبلية، وتظهر في المريء، واسمها Candida Esoph agitis.

 

علاج الكانديدا 
علاج الكانديدا 

وأضاف سلامة، أن الكانديدا تعيش فى الأصل داخل الجسم ومنها 20 نوعا مختلفا وأشهر نوع فيها اسمه Candida albicans، ولكن تحدث المشكلة عند تناول المضادات الحيوية حيث تقل مناعة الجسم، وبالتالى تزيد الكانديدا وتتكاثر، وهو ما يسبب مشاكل عديدة لأن زيادة الكانديدا هنا ما يسبب ظهور أعراض عديدة فى أماكن مختلفة من الجسم.

الثوم أقوى علاج يقضى على الكانديدا 

 وتابع، أن الثوم أقوى علاج يقضى على الكانديدا بلا منازع، فهو يعتبر أقوى قاتل للفطريات والفيروسات والعدوى، كما يقضى على فطريات الأظافر، لاحتوائه على مركب طبيعي اسمه Allicin، وهذا المركب يقضى على الفطريات، ويسيل الدم طبيعي، لدرجة إن شركات أدوية كبيرة يدرسون استخدامه في أدوية جلطات الدم.

وأوضح  أخصائي التغذية العلاجية، أنه يتم استخدام الثوم من خلال فرمه وإضافته الطعام، ومع المواظبة على تناوله، تختفى الكانديدا بالتدريج، ولفاعلية سريعة يجب تقليل السكر خاصة سكر اللبن (اللاكتوز)، والدقيق الأبيض والنشويات المكررة، مع الالتزام بنظام الصيام المتقطع.

txt

فعاليته تجاوزت الـ90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا

txt

معهد التغذية: فيتامين C وأوميجا 3 مفتاح مرونة الجلد ومقاومة علامات التمدد

