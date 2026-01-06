11 لاعبا في قائمة منتخب الجودو ببطولة جراند سلام بباريس

18 حجم الخط

الجودو، يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة جراند سلام، المقرر لها يومي 7 و8 فبراير المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

قائمة منتخب الجودو

وتضم قائمة منتخب الجودو في بطولة جراند سلام للجودو، 11 لاعبا بواقع 7 لاعبين و4 لاعبات.

وجاءت قائمة منتخب الجودو كالتالي:

اللاعبين: يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - عبد الله عبد السميع (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم) - عبد الله عبد الله (+100 كجم).

اللاعبات: نورا سالم (48 كجم) - تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) صفا سليمان (+78 كجم).

حصاد منتخب الجودو في بطولة جراند سلام باليابان

مؤخرا، أنهى المنتخب الوطني للجودو مشاركته في منافسات بطولة جراند سلام التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وجاء حصاد المنتخب الوطني للجودو في بطولة جراند سلام كالتالي:

الرجال:

- وداع مبكر ليسري سامي من الدور الثاني في منافسات وزن 60 كجم، بعد الفوز على بطل الهند في المباراة الأولى والخسارة أمام بطل الصين تايبيه في المباراة الثانية.

- وداع مبكر لعبد الرحمن عبد الغني من الدور الثاني في منافسات وزن 81 كجم، بعد الفوز في المباراة الأولى على بطل بولندا، ثم الخسارة أمام بطل اليابان في المباراة الثانية.

- وفي نفس الميزان، ودع عمر محمود المنافسات بشكل مبكر من الدور الأول بعد الخسارة أمام بطل اليابان.

- وداع مبكر لعمر الرملي من الدور الثاني في منافسات وزن 100 كجم، بعد أن جنبته القرعة مواجهة الدور الأول، وخسر في الدور الثاني أمام بطل اليابان.

- وداع مبكر لمحمد عبده من الدور الأول في منافسات وزن فوق 100 كجم، بعد الخسارة في الدور الأول أمام بطل جورجيا.

السيدات

- وداع مبكر للاعبة المنتخب تسنيم رشدي من الدور الأول في منافسات وزن 57 كجم، بعد الفوز في الدور الأول على بطلة ليتوانيا، ثم الخسارة في الجولة الثانية أمام بطلة روسيا.

- مركز خامس لصفا سليمان في منافسات وزن فوق 78 كجم، بعد الفوز في الدور الأول على بطلة روسيا في الدور الأول، ثم الفوز على بطلة فرنسا في الدور ربع النهائي، والخسارة أمام بطلة كوريا في نصف النهائي، ثم خسارة جديدة أمام بطلة اليابان في مباراة الميدالية البرونزية.

