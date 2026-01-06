بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارات بتعيين عدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، شملت تعيين وكيلين جديدين بكليتى الهندسة والتجارة، وثلاثة رؤساء أقسام بكلية التجارة وبالمعهد القومي للأورام، وأربع قيادات أكاديمية بمراكز علوم الفضاء والدراسات الشرقية والدراسلت الفلسفية.

وأكد عبد الصادق أن القرارات تستهدف إعطاء دفعة جديدة لمنظومة العمل الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، بما يتوافق مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها، ويعظم دورها في خدمة توجهات الدولة المصرية، سعيا لتحقيق الأهداف التنموية للجمهورية الجديدة، باستثمار إمكانات الجامعة المادية والبشرية.

ووجه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالتزام العمل بروح الفريق فى أداء مهامهم وواجباتهم على مختلف المستويات، وتعزيز المسارات الإيجابية فى مواقعهم، بما يساهم في الحفاظ على نقاط التميز بها، ويساهم فى تقدم الجامعة فى مختلف التصنيفات الدولية، في ضوء تحولها إلى جامعات الجيل الرابع.

وشملت قرارات رئيس الجامعة تعيين كلٍّ من:

الدكتور طارق إبراهيم أحمد نصر الدين وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ كلية الهندسة.

الدكتورة أميرة فؤاد أحمد مهران وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة.

الدكتور محمود محمد السيد سليمان رئيسًا لقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة.

الدكتور ياسر إبراهيم يحيى حسن رئيسًا لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد القومي للأورام.

الدكتورة نيفين سمير إبراهيم أحمد طاحون رئيسًا لقسم باثولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام.

الدكتورة زينب محمد عبد الحميد مديرًا لمركز استشارات علوم الفضاء بالجامعة.

الدكتور مصطفى حسن محمد النشار قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الفلسفية بـ كلية الآداب.

الدكتور كرم عباس عرفة نائبًا لمدير مركز الدراسات الفلسفية بكلية الآداب.

الدكتور محمد أحمد صالح حسن قائمًا بأعمال مدير مركز الدراسات الشرقية بالجامعة.

