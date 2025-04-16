الأربعاء 16 أبريل 2025
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دين ودنيا

منها الرضا بقدر الله، الإفتاء توضح علامات الإيمان

دار الإفتاء المصرية،
دار الإفتاء المصرية، فيتو

أوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، علامات الإيمان.

 الإفتاء توضح علامات الإيمان

وقالت الإفتاء إن من علامات الإيمان كلًا من:

1- الصبر لحكم الله عز وجل 

2- الرضا بقدر الله

3- الإخلاص في التوكل على الله

4- الاستسلام الكامل لله

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏تحتوي على النص '‏یایِالانا FTA IFGYPTDARALI U من علامات الإعمان U الرضا بقدر الله 02 الصبر لحكم الله عزوجل L 01 U الاستسلام الكامل لله 04 الإخلاص في التوكل على الله 03‏'‏‏
الإفتاء توضح علامات الإيمان

الإفتاء توضح حكم الشرع في ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء فريضة الحج

وكانت قد أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على سيدة تُدعى "أسماء" من محافظة الغربية، عن حكم ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء الحج هذا العام، خاصةً مع رفض جهة العمل منحها إجازة؟.

 

أمينة الفتوى: أداء فريضة الحج لا يُبيح تعطيل مصالح الناس

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس،  "أداء فريضة الحج لا يُبيح تعطيل مصالح الناس، والحج وإن كان فريضة عظيمة، إلا أنه واجب على التراخي، ويجوز تأجيله إذا وُجد عذرٌ معتبر، وإذا كان أداء فريضة الحج سيترتب عليه تعطيل مصالح الناس أو إلحاق الضرر بهم، فإن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن مراعاة مصالح العباد من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية، فحتى وإن كانت الراغبة في الحج تملك القدرة والاستطاعة المادية والبدنية، فإن وجود عذر كعدم الحصول على إجازة من العمل يعد مانعًا شرعيًا يمكن معه تأجيل أداء الفريضة".

أمينة الفتوى: الشريعة لم تُوجب الحج فور الاستطاعة بل جعلته واجبًا على التراخي

وأضافت:  "الشريعة لم تُوجب الحج فور الاستطاعة، بل جعلته واجبًا على التراخي، أي يمكن تأجيله إلى وقتٍ لاحق ما دام هناك عذر.. وفي الوقت ذاته، لا بد من مراعاة أن يكون هناك شخص قائم بالأعمال أثناء غيابها، فإذا أمكن ذلك وتم تنظيم العمل دون تعطيل مصالح الناس، فلا مانع من أداء الفريضة".

وشددت الخولي على أن من غير الجائز أن يسعى الإنسان إلى أداء حق الله على حساب حقوق العباد، لأن الشرع لا يرضى بذلك التوازن المختل، والأولى أن تُراعي المكلفة تيسير الأمور وتنظيم عملها أولًا، ثم تؤدي الفريضة دون أن تلحق ضررًا بالغير.

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