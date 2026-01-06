أول تعليق أمريكي على تحليق مسيرات مجهولة فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس

18 حجم الخط

في أول تعليق على واقعة إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، نفى مصدر أمريكي أي علاقة لواشنطن بالحدث.

"لسنا متورطين"

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تتابع من كثب التقارير الواردة عن إطلاق نار في فنزويلا.

وأضاف: "لسنا متورطين في الأمر"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الثلاثاء.

وكان موقع BNO News أفاد فجر اليوم الثلاثاء، بسماع أصوات إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وتُظهر مقاطع فيديو منتشرة عبر منصة "إكس" مشاهد ليلية مع وميض طلقات نارية وحركة نشطة لمسلحين وعربات في الشوارع، تتطابق مع التقارير التي تفيد بسماع دوي إطلاق نار، وتدعم منشورات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات بمحاولة انقلاب من قبل ديوسدادو كابيلو.

كما أفاد شهود عيان أفادوا بسماع ما يشبه الانفجارات المتقاربة جدًّا.

وقال أحد سكان العاصمة: "لم يكن الصوت عاليًا كما حدث من قبل، مثل الأصوات التي سمعت يوم السبت الماضي".

وأضاف قائلًا "أول ما خطر في بالي هو أن أرى ما إذا كانت هناك طائرات تحلق فوقنا، لكن لا. لم أرَ سوى ضوءين أحمرين في السماء. واستمر ذلك لمدة دقيقة تقريبًا. كان الجميع ينظرون من النوافذ ليروا ما إذا كانت هناك طائرة أو ما الذي يحدث"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

🚨🇻🇪 BREAKING: GUNFIRE AND ARMED CLASHES REPORTED IN CARACAS



Unconfirmed reports of gunfire erupting in Venezuela's capital just days after Maduro's capture.



Armed clashes reportedly underway in the Miraflores district, home to the Venezuelan Presidential Palace.



Tanks and… pic.twitter.com/Kl4ZEUEHSC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 6, 2026

فيما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رصاصات متوهجة تحلق في السماء باتجاه هدف غير مرئي.

كما بينت فيديوهات أخرى أن الحادثة أدت إلى انتشار عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون حول القصر الرئاسي.

وفي الوقت نفسه، أفادت إذاعة "كاراكول" بأن إخلاء المباني الحكومية في العاصمة الفنزويلية قد بدأ بعد إطلاق نار على طائرات مسيّرة قرب القصر الرئاسي.

ومن جانبه أفاد مصدر حكومي، بأن حادث إطلاق النار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس بـفنزويلا نجم عن طائرات مسيّرة غير مسجلة، ولا توجد أي أنباء عن وقوع اشتباكات في العاصمة الفنزويلية.

وذكرت وسائل إعلام بأن مصدرا مقربا من الحكومة الفنزويلية أكد لوكالة "فرانس برس" بأن "كل شيء تحت السيطرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.