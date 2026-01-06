الثلاثاء 06 يناير 2026
رياضة

القباني: مروان وياسر الأفضل أمام بنين ومنتخب مصر لم يختبر أمام الكبار بعد

مصر وبنين، فيتو
أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ثنائي المنتخب مروان عطية وياسر إبراهيم قدما أفضل أداء خلال مواجهة بنين، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى وجود بعض التحفظات الفنية على أداء المنتخب بشكل عام.

 

مروان عطية وياسر إبراهيم الأفضل أمام بنين 

وقال وائل القباني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن مروان عطية وياسر إبراهيم كانا الأبرز في صفوف المنتخب خلال اللقاء، مشيدًا أيضًا بدور حمدي فتحي، مؤكدًا أنه يؤدي الأدوار الدفاعية بقوة، ويمتاز بقدرته على إفساد هجمات المنافسين.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن حمدي فتحي يمثل عنصر دعم مهم لمنظومة الدفاع، في ظل معاناة منتخب مصر من بعض الأزمات الدفاعية، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن اللاعب لا يقدم الإضافة الكافية على المستوى الهجومي أو في بناء اللعب.

 

منتخب مصر لم يواجه منتخبات كبيرة حتى الآن 

وأضاف القباني أن منتخب مصر، حتى الآن، لم يواجه منافسًا من العيار الثقيل في أمم إفريقيا 2025، مؤكدًا أن الوضع قد يختلف تمامًا عند مواجهة منتخبات قوية، وأن طريقة اللعب الحالية قد لا تكون مناسبة أمام هذا النوع من المنافسين.

وتطرق القباني للحديث عن محمد صلاح، قائد المنتخب، موضحًا أن طريقة لعب حسام حسن لا تمنح صلاح الحرية الكاملة داخل الملعب، وهو ما قد يؤثر في مردوده الهجومي في بعض الفترات.

واختتم تصريحاته بتأكيد أن منتخب مصر قد يواجه صعوبات في المباراة المقبلة، في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق، إلى جانب الإرهاق البدني، خاصة إذا انتهت مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في وقتها الأصلي، بعدما خاض لاعبو المنتخب مباراة امتدت لـ120 دقيقة.

وائل القباني منتخب مصر بنين مصر كاس الأمم الإفريقية

الجريدة الرسمية