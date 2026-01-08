سباق رمضان 2026، تصوير 3 أغان شعبية لكزبرة ضمن أحداث مسلسل بيبو

18 حجم الخط

يصور مؤدي المهرجانات أحمد بحر “كزبرة، 3 أغانٍ شعبية ضمن أحداث مسلسله الجديد بيبو، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وكانت قد روجت منصة “واتش إت”، لمسلسل “بيبو” الذي يقوم ببطولته مؤدي المهرجانات أحمد بحر “كزبرة”، حيث نشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورًا من كواليس تصوير المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

وظهر في الصور المخرج أحمد شفيق وهو يشرح لكزبرة طريقة أداء بعض المشاهد، خاصة أن العمل يجمع بين الدراما الاجتماعي والكوميديا.

ومن المقرر أن تشهد أحداث العمل وصول كزبرة للشهرة، بعد أن يصبح مطربًا شعبيًّا.

وتشهد أحداث مسلسل “بيبو” الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة، فصله من كلية التجارة التي يدرس فيها بسبب بعض التقارير التي تقدم فيه.

ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديق “كزبرة" داخل الجامعة.

مسلسل بيبو

المسلسل من قصة لتامر محسن، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، وإخراج أحمد شفيق، وتم الاتفاق بشكل مبدئي ليكون اسم العمل “بيبو”، ويشارك في بطولته أحمد سلطان وهالة صدقي وسيد رجب وعلاء مرسي وآخرين.

