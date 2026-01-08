الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سباق رمضان 2026، تصوير 3 أغان شعبية لكزبرة ضمن أحداث مسلسل بيبو

كزبرة، فيتو
كزبرة، فيتو
18 حجم الخط

يصور مؤدي المهرجانات أحمد بحر “كزبرة، 3 أغانٍ شعبية ضمن أحداث مسلسله الجديد بيبو، المقرر عرضه في رمضان 2026.

 

وكانت قد روجت منصة “واتش إت”، لمسلسل “بيبو” الذي يقوم ببطولته مؤدي المهرجانات أحمد بحر “كزبرة”، حيث نشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورًا من كواليس تصوير المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل.

وظهر في الصور المخرج أحمد شفيق وهو يشرح لكزبرة طريقة أداء بعض المشاهد، خاصة أن العمل يجمع بين الدراما الاجتماعي والكوميديا.

 ومن المقرر أن تشهد أحداث العمل وصول كزبرة للشهرة، بعد أن يصبح مطربًا شعبيًّا.

وتشهد أحداث مسلسل “بيبو” الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة، فصله من كلية التجارة التي يدرس فيها بسبب بعض التقارير التي تقدم فيه. 

ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديق “كزبرة" داخل الجامعة.

 

مسلسل بيبو

المسلسل من قصة لتامر محسن، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، وإخراج أحمد شفيق، وتم الاتفاق بشكل مبدئي ليكون اسم العمل “بيبو”، ويشارك في بطولته أحمد سلطان وهالة صدقي وسيد رجب وعلاء مرسي وآخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كزبرة بيبو مسلسل بيبو رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 اخبار الفن

مواد متعلقة

السبب وراء اعتذار مخرج مسلسل "بيبو" عن عدم استكمال تصويره
ads

الأكثر قراءة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

السوبر الإسباني والفرنسي وقمة آرسنال وليفربول، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الجليل يقدم روشتة عبور كوت ديفوار في أمم أفريقيا

سمير كمونة: ما تقلقوش.. مصر قادرة على عبور كوت ديفوار كما حدث في 98

ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية

فضيحة عالمية للاعبة تنس مصرية في بطولة دولية وصحيفة بريطانية: هناك لغز يبدو أنها لم تلعب من قبل (فيديو)

يغير نمط الغذاء ويستنزف الجسم صحيا، معهد التغذية يحذر من تداعيات مرض العصر

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية