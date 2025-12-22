السبب وراء اعتذار مخرج مسلسل "بيبو" عن عدم استكمال تصويره

18 حجم الخط

اعتذر المخرج عبد الرحمن أبو غزالة عن عدم استكمال تصوير مسلسل “بيبو” الذي يقوم ببطولته مؤدي المهرجانات أحمد بحر لشهير بـ "كزبرة".

وكان السبب وراء اعتذار أبو غزالة هو تعرضه لحادث خلال الأيام الماضية، والذي تسبب له في بعض الإصابات التي تمنعه من استكمال المسلسل، ليتولى مهمة إخراجه أحمد شفيق.

ومن المقرر أن تشهد أحداث العمل وصول كزبرة للشهرة بعد أن يصبح مطربا شعبيا.

وتشهد أحداث مسلسل “بيبو” الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة، فصله من كلية التجارة التي يدرس فيها بسبب بعض التقارير التي تقدم فيه.

ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي كزبرة، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه داخل الجامعة.

مسلسل بيبو

المسلسل من قصة لـ تامر محسن، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، وإخراج احمد شفيق، وإنتاج محمد السعدي، وتم الاتفاق بشكل مبدئي ليكون اسم العمل “بيبو”.

وكان قد واجه المسلسل العديد من الإعتذارات من بعض النجوم، كان من بينهم المطرب والممثل دياب، وعدد آخر من الفنانين، ليتعطل المسلسل عدة أسابيع قبل عودة التحضيرات له مرة آخرى.

ومن المفترض أن يعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، ويتكون من 15 حلقة، كما أنه هو البطولة المطلقة الأولى للمطرب أحمد بحر “كزبرة” بعد نجاحه في فيلم “الحريفة” ومسلسل “كوبرا” مع الفنان محمد إمام

