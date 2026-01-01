الخميس 01 يناير 2026
النيابة الإدارية تعلن عن تفعيل القناة الرسمية على WhatsApp

أعلن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية عن تفعيل القناة الرسمية للنيابة الإدارية على تطبيق "WhatsApp"، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الأول من يناير لعام ٢٠٢٦.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي النيابة الإدارية المستمر لتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة بما يساهم في تسريع تداول البيانات والمعلومات الرسمية، وييسر وصولها بدقة وشفافية إلى الرأي العام. كما يعزز هذا الإجراء من بناء جسور تواصل فعّالة مع المواطنين، ويعكس التزام النيابة بمبادئ الشفافية والمصداقية.

وقد تم اتخاذ هذا القرار بناءً على تعليمات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار حرص النيابة على تطوير آليات التواصل المؤسسي، وتعزيز حضورها الإعلامي، مواكبةً للتطورات السريعة في وسائل الاتصال الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية النيابة لتعزيز الشفافية وتحقيق تفاعل أكبر مع المواطنين عبر منصات الاتصال الرقمية.

