تحديد جلسة استئناف للمتهمين بـ الفعل الفاضح على محور 26 يوليو

تحديد جلسة استئناف لمتهمي الفعل الفاضح على محور 26 يوليو
حددت محكمة جنح شمال الجيزة جلسة 9 فبراير لنظر استئناف المتهمين في واقعة الفعل الفاضح على محور 26 يوليو، بعد صدور حكم بحبسهم سنتين و6 أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، وإلزامهم بتعويض المدعي بالحق المدني مصور الفيديو بمبلغ 100 ألف جنيه مؤقتًا.

وكشفت التحقيقات أن أحد المتهمين مرتبط عاطفيًا بإحدى الفتيات التي كانت برفقته في السيارة، وأثناء سيرهم حضنته، فقام مصور الفيديو بتصويرهم خشية تعرض الطريق لحادث نتيجة الفعل الفاضح.

متهمو الفعل الفاضح على محور 26 يوليو

 

وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع والمشاركين في التعدي عليه إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت تعدي المتهمين على مصور الفيديو وإتلاف سيارته. 

وأقر المتهمون بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعض المشروبات الكحولية، اعترضوا طريق القائم بالتصوير وتعدوا عليه بالضرب، مما أدى لتلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لاستكمال الإجراءات القانونية.

اعترافات المتهمين في واقعة الفعل الفاضح 

خلال التحقيقات، قالت المتهمة “س.م” أمام جهات التحقيق إنها كانت في سهرة بأحد الملاهي الليلية بالعجوزة يُدعى "ال. ة" بصحبة أصدقائها، وبعد انتهاء السهرة توجهوا بسيارة المتهم “أ.ع” إلى طريق وصلة دهشور للتنزه، وهناك احتضنت إحدى الفتيات صديقها في المقعد الأمامي أثناء القيادة.

وأضافت: "كنا راجعين من السهرة، لقينا عربية ماشية جنبنا وبتصورنا، فحاول أحمد يشوف مين اللي بيصور ونزل مع صاحبه يتكلم معاه، وحصلت خناقة واتكسر فانوس العربية".

أما المتهمة الثانية "ه." فقالت: "أنا كنت حضناه من وسطه بس وهو سايق، وإحنا مرتبطين وبنحب بعض، ومكناش شاربين مخدرات زي ما اتقال".

بينما أقر المتهم “أحمد.ع” بأنه اعترض طريق مصور الفيديو بعد أن لاحظه يصورهم، مؤكدًا: "زقيت صاحبتي عشان متطلعش في الفيديو، ولما شتمته طلع مسدس وضرب طلقة طيرت فانوس عربيتي".

