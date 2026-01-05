وزير الثقافة يستقبل النائب مصطفى بكري ويثمن تجربة فرقة «أناكوندا» المسرحية بقنا

18 حجم الخط

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، النائب والإعلامي مصطفى بكري، والفنان عبد الرحمن عطا، مدير فرقة «أناكوندا» المسرحية بمحافظة قنا، عقب عودة الفرقة من مشاركتها في مهرجان كينيا الدولي للمسرح، حيث حصلت على درع التميز.

فرقة أناكوندا المسرحية

وخلال اللقاء، أشاد وزير الثقافة بتجربة فرقة «أناكوندا» المسرحية بمحافظة قنا، واصفًا إياها بأنها نموذج مضيء لإبداع الأقاليم وتعزيز الحضور الثقافي والفني المصري في القارة الإفريقية، حيث نجحت الفرقة في تقديم عدد من العروض المتميزة.

كما أكد حرص وزارة الثقافة على دعم الفرق المسرحية المستقلة والجادة التي تسهم في نشر الوعي الثقافي ورفع اسم مصر فنيًا على المستويين الإقليمي والدولي.

الاهتمام بالمحافظات والأقاليم الثقافية

من جانبه، أكد النائب مصطفى بكري أن الثقافة والفنون، وفي مقدمتها المسرح، تمثل إحدى الركائز الأساسية للقوة الناعمة المصرية، مشددًا على أهمية الاهتمام بالمحافظات والأقاليم الثقافية، وعدم قصر النشاط الثقافي على العاصمة، بما يحقق العدالة الثقافية ويضمن وصول الفن الجاد إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار بكري إلى تقديره للدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة في دعم الحركة المسرحية بالأقاليم، ورعاية المواهب الشابة، وتوفير المناخ الملائم لازدهار الإبداع المسرحي كإحدى أدوات التنوير وبناء الوعي

