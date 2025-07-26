وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة ساخرة للنائب البرلماني مصطفى بكري، ردا على حديثه بشأن نفي الأزهر الادعاءات بحدوث لقاء بين فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

علاء مبارك يتساءل عن المؤامرة التخريبية للعقارب السامة على مصر

وطالب علاء مبارك من مصطفى بكري أن يتركه ممن وصفهم بـ "الكاذبون والطابور الخامس"، موجها تساؤلات غامضة لبكري قائلا: "هل عندك أخبار جديدة عن ثعبان الكوبرا، أو العقرب البرازيلي الأصفر السام، الذي وصفه بأنه "تسلل داخل البلاد".

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها للنائب مصطفى بكري: "سيبك من الكذابين والطابور الخامس والأخبار الكاذبة دي يا درش أنت اكبر من كده لقاء ايه ده هو ده وقته! خلينا في الأخبار المهمة هل عندك أي أخبار جديدة عن "الحنش" ثعبان الكوبرا البخاخة أو العقرب البرازيلى الأصفر السام اللي تسلل داخل البلاد ! وهناك معلومة عن تسلل عقرب نمساوي أسود اللون داخل البلاد أرجوك طمنا".



وجاء ذلك ردًا على مصطفى بكري الذي قال في تغريدة له عبر منصة "أكس": "الكذابون لا يتوقفون، لقد نشروا خبرًا كاذبًا عن لقاء جري بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبين المستشار تركي الشيخ، وتحدث مروجو الأكذوبة عن عرض مالي تقدم به المستشار تركي الشيخ لدعم إنشاء قناه للأزهر بشرط أن تكون تحت إشرافه، ولكن شيخ الأزهر رفض العرض حسبما نشر.. الخبر جري ترويجه على نطاق واسع، إلا أن الأزهر نفى حدوث اللقاء من الأساس. كفاكم أكاذيب. الطابور الخامس يروج الأكاذيب، ويزيف الحقائق".

رسالة علاء مبارك عن المؤامرة التخريبية على مصر تثير الجدل

وأثارت رسالة علاء مبارك الغامضة التي وجهها لمصطفى بكري جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض عما يقصده علاء مبارك بـ "العقرب البرازيلي الأصفر السام الذي تسلل للبلاد، والنمساوي الأسود داخل البلاد"، لكن علاء مبارك رد قائلًا: "أسأل درش"



وعلق البلوجر كريم حسن متسائلًا عما يقصده علاء مبارك في رسالته الغامضة والموجهة لمصطفى بكري فقال: "وضح أكثر أيه موضوع العقارب ده؟!"

فأجاب علاء مبارك قائلًا: "إسأل درش!"

بينما لجأ آخرون لبرنامج الذكاء الاصطناعي بمنصة "أكس" متسائلين: "ماذا يقصد علاء مبارك بهذا التعليق يا @grok.. أرجو التوضيح"

فأجاب برنامج الذكاء الاصطناعي قائلًا: "علاء مبارك يسخر من مصطفى بكري، مشيرًا إلى إدعاءاته الأخيرة حول تسلل ثعابين كوبرا بخاخة وعقارب سامة (برازيلية صفراء ونمساوية سوداء) إلى مصر كمؤامرة تخريبية. يقصد أن بكري يركز على مثل هذه "الأخبار المهمة"... بدلًا من قضايا حقيقية، محولًا التركيز عن الأكاذيب حول لقاء الأزهر".



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