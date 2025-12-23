في افتتاح الدورة 15 من ملتقى أفلام التحريك، وزير الثقافة يعلن إطلاق “بيت الرسوم المتحركة” ومشروع الوصف الصوتي

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إطلاق “بيت الرسوم المتحركة”، ليكون مركزًا متكاملًا لتدريب وصناعة وتطوير الأفلام المتحركة، وتقديم الدعم الكامل للمبدعين الشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى المنصات المحلية والدولية، مع الحفاظ على هويتنا.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح وتوزيع جوائز الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك (Animation)، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، وبحضور الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور محمد غالب قومسير الملتقى، وضيوف الملتقى من مصر والعالم، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 28 ديسمبر الجاري.

افتتاح الدورة 15 من ملتقى أفلام التحريك

مشروع الوصف الصوتى لأفلام التحريك

كما أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، عن تنفيذ الوزارة لأول مشروع “للوصف الصوتي” لأفلام التحريك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لأبنائنا من ذوي البصيرة، ليكون لهم الحق الكامل في متابعة هذه الأعمال والاستمتاع بها، تأكيدًا على إيماننا بأن الثقافة حق أصيل للجميع، وأن المشاركة الثقافية لا يجب أن تستثني أحدًا.

وأوضح وزير الثقافة أن فن الرسوم المتحركة هو لغة عالمية تصل إلى القلوب قبل العيون، وتفتح آفاقًا واسعة للتعبير عن الأحلام والقيم الإنسانية، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء “بيت الرسوم المتحركة” ليكون مساحة حقيقية للإبداع، وتمكين الشباب من تطوير مهاراتهم، وإنتاج أعمال تحمل بصمة مميزة، وقادرة على الوصول إلى الجمهور في الداخل والخارج.

وأوضح وزير الثقافة أن الملتقى، على مدار دوراته، أصبح منصة دولية مهمة لدعم فنون التحريك، واحتضان المواهب الشابة، وربط الإبداع المصري بالحراك الفني العالمي في مجالات الرسوم المتحركة والفنون الرقمية.

وعبّر وزير الثقافة، في كلمته، عن سعادته بأن يكون حاضرًا في افتتاح الدورة الخامسة عشرة من ملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، هذا الفن المحبب إلى قلبه، والذي يعكس عالمًا ساحرًا مليئًا بالخيال والإبداع، ويمنحنا جميعًا القدرة على رؤية الحياة بعين الطفولة والبراءة، بغضّ النظر عن أعمارنا.

ودعا وزير الثقافة جميع المشاركين إلى التحليق في عالم الخيال خلال أيام ملتقى أفلام التحريك، واستلهام الأفكار، والاستمتاع بحرية الإبداع دون حدود، فكل فيلم، وكل حركة، وكل لون، يحمل رسالة وإحساسًا إنسانيًا صادقًا. كما وجّه الشكر إلى جميع القائمين على الملتقى، وكل الفنانين والمبدعين المشاركين، متمنيًا لهم رحلة ملهمة من النجاح والإبداع.

مشروع بيت الرسوم المتحركة

ومن جانبه، أكد المعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية سرعة تنفيذ توجيهات وزير الثقافة فيما يتعلق بالانتهاء من تنفيذ مشروع “بيت الرسوم المتحركة”، وكذلك مشروع الوصف الصوتي للأفلام.

كما أكد قومسير الملتقى على أن ملتقى القاهرة الدولى لأفلام التحريك، محطة مميزة تمتد عبر الأعوام، ويجمع بين الطلاب والفنانين والصنّاع، بما يجعله منصة حقيقية لدعم المواهب، ويفتح مسارات جديدة للتعاون بين عدد من المؤسسات، مشيرًا إلى أن عدد الأعمال المتقدمة للمشاركة هذا العام بلغ (1862) عملًا من (48) دولة.

وخلال حفل الافتتاح، سلّم وزير الثقافة جوائز الملتقى، والتي جاءت كالتالي:

جوائز ملتقى القاهرة الدولي للأفلام التحريك

أولًا: مسابقة العمل الأول

المركز الأول: (مناصفة) بين فيلم “إلى الحلم” إخراج هنا خالد محمود كامل – مصر، وفيلم “لقمة هنية (Bone Appetit)” إخراج آلاء أحمد حاتم – مصر.

أما المركز الثاني فجاء مناصفة بين فيلم “خروف من جهة مهنية” إخراج محمد طارق معوض بدر – مصر، وفيلم “LOOP” إخراج إسلام قطب – مصر.

كما تم منح شهادات تقدير لأفلام:

“الخيط المفقود” – مصر – إخراج ميسون حسن يوسف،

“صندوق الذكريات” – مصر – إخراج فرح أيمن،

“Till We Meet Again” – إخراج محمود رأفت – مصر،

“One Day the Sun Explodes” – إخراج Lisa Prokopenko – روسيا،

“Our President Is a Crocodile” – إخراج Srishti Seema Shukla – الهند.

ثانيًا: مسابقة أفلام التحريك القصيرة

فاز بالمركز الأول فيلم “Shorts from the Box” إخراج Géza M. Tóth من المجر،

وفاز بالمركز الثاني فيلم “The Color of Silence” إخراج محمد آيت حمو من الجزائر.

ثالثًا: مسابقة أفلام التحريك التجريبية

فاز بالمركز الأول فيلم “Dipolar Bipolar” إخراج Quankai Li – اليابان،

وفاز بالمركز الثاني فيلم “Quack” إخراج Kuntao Zhou – الصين.

كما أوصت لجنة التحكيم بمنح شهادة تقدير لفيلم “Motion” من روسيا، إخراج Anastasia Turishcheva.

رابعًا: مسابقة أفلام التحريك الطويلة

فاز بالمركز الأول فيلم “Abah and His Band” إخراج Humberto Avelar – البرازيل،

وفاز بالمركز الثاني فيلم “John Vardar vs the Galaxy” إخراج Goce Cvetanovski – دولة شمال مقدونيا.

وخلال الحفل، كرّم وزير الثقافة عددًا من رموز ورواد فن الرسوم المتحركة من مصر والعالم، وهم: الدكتورة رشيدة الشافعي من المملكة الأردنية الهاشمية، والمخرج أحمد صالح، وتسلم التكريم نيابة عنه الدكتور علاء الزيود، المستشار بالسفارة الأردنية بالقاهرة ومندوبية الأردن لدى جامعة الدول العربية، ومن التشيك المخرج والفنان ميشال زابكا.

كما كُرّم أعضاء اللجنة العليا لملتقى الرسوم المتحركة، وهم:

الدكتور محمد غالب – رئيسًا، وعضوية كل من الدكتورة ليلى عبد العزيز فخري، والدكتور مصطفى الفرماوي، والمخرج أحمد مدبولي فؤاد، والمخرجة سارة نبيل، والأستاذة جيهان عبد اللطيف بدر، والأستاذ إبراهيم سعد.

إلى جانب تكريم أعضاء لجان تحكيم مسابقات الملتقى الرسمية، وهي:

لجنة مسابقة أفلام التحريك القصيرة، وتضم الأستاذة شويكار خليفة – رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور نبيل المتيني، والأستاذ طارق رشاد.

ولجنة مسابقة أفلام التحريك الطويلة، وتضم الأستاذة ليلى مكين – رئيسًا، وعضوية كل من الأستاذة إيناس عمارة، والأستاذ عمرو الطاروطي.

ولجنة مسابقة العمل الأول (أفلام الطلبة)، وتضم الدكتورة ثريا صبيح – رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور مينا سامي أمين، والأستاذة نيفين الجبلاوي.

كما ضمت لجنة مسابقة الأعمال التليفزيونية والتجارية الدكتور عطية عادل خيري – رئيسًا، وعضوية الأستاذ أشرف مهدي.

وشملت لجنة مسابقة أفلام التحريك التجريبية الدكتور عبد العزيز الجندي – رئيسًا، وعضوية كل من الفنان مختار طلعت، والدكتورة إيمان نبيل.

