بيان مهم من المسرح القومي لجمهور عرض "الملك لير"

أصدر المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح، بيانا مهما لجمهور العرض المسرحي “الملك لير” بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، والذي يعرض خلال الفترة الحالية على خشبة المسرح بالعتبة.

بيان المسرح القومي

وجاء في بيان المسرح القومي: “الجمهور الكريم، نهيب بحضراتكم الحضور إلى المسرح قبل بداية العرض المسرحي، حيث لاحظت إدارة المسرح وصول بعض المشاهدين بعد بداية العرض، مما يسبب ارتباكًا وتشويشًا على العرض المسرحي، ونحيط علم سيادتكم بأنه لن يُسمح بدخول عرض الملك لير بعد بداية العرض في التاسعة تمامًا، لذا يرجى التواجد قبل العرض بساعة”.

مسرحية الملك لير

"الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وعدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف،أمل عبدالله،إيمان رجائى، ريم عبدالحليم، طارق شرف، محمد العزايزي،عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى (كاجو)، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمة موسى، إخراج شادي سرور.

