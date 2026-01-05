مانشستر يونايتد يكشف سبب إقالة أموريم

18 حجم الخط

كشف نادي مانشستر يونايتد عن سبب إقالة البرتغالي روبن أموريم، من تدريب الشياطين الحمر، صباح اليوم الإثنين.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان رسمي: "لقد غادر روبن أموريم منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد".

وأضاف: "في ظل احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت قيادة النادي بأسف قرارًا بأن هذا الوقت المناسب لإجراء تغيير. سيعطي هذا القرار الفريق أفضل فرصة لتحقيق أعلى مركز ممكن في ترتيب البريميرليج".



وتابع: "يود النادي أن يشكر أموريم على مساهمته، ويتمنى له التوفيق في مستقبله".

رسالة أموريم

وكان أموريم وجه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة اليونايتد في مؤتمره الصحفي بعد مباراة ليدز يونايتد، لتتم إقالته في اليوم التالي مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتولى دارين فليتشر قيادة الفريق في مباراته بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد بيرنلي، مساء الأربعاء.

وقال أموريم، عندما سُئل أمس الأحد إذا كان لا يزال يحظى بثقة مجلس إدارة اليونايتد: "يا رفاق، توقفوا عن هذا، لقد لاحظت أنكم تتلقون معلومات مختارة حول كل شيء. لقد جئت إلى هنا لأكون مديرا لمانشستر يونايتد، وليس مجرد مدرب للفريق. هذا أمر واضح".

وأضاف: "أعلم أن اسمي ليس توخيل، ولا كونتي، ولا مورينيو، لكن أنا المدير الفني لمانشستر يونايتد. سيستمر الأمر على هذا النحو لمدة 18 شهرًا أو حتى يقرر مجلس الإدارة التغيير. كانت هذه وجهة نظري وأريد إنهاء الحديث في هذا الأمر. لن أستقيل، وسأقوم بعملي حتى يأتي شخص آخر ليحل محلي".

وتابع بحدة: "أريد فقط أن أقول إنني سأكون المسؤول الأول عن هذا الفريق، وليس مجرد مدرب للتدريبات. كنت واضحًا جدًا في ذلك. سينتهي هذا الأمر خلال 18 شهرًا".

واختتم: "كان هذا الاتفاق. وظيفتي هي الإدارة الشاملة، وليست التدريب فقط. إذا كان الناس لا يستطيعون التعامل مع انتقادات جاري نيفيل والجميع، فنحن بحاجة إلى تغيير النادي. لا يا رفاق، أقولها مجددًا، جئت لأكون مديرا.. وعلى كل قسم، من الكشافة إلى المدير الرياضي، أن ينجز عمله. سأقوم بعملي لمدة 18 شهرًا ثم سننتقل إلى مرحلة أخرى. شكرًا لكم".

