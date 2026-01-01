جماهير ليفربول بعد التعادل مع ليدز: سلوت لا يفقه شيئا ولابد أن يرحل

18 حجم الخط

أعلن مشجعوا فريق ليفربول عن غضبهم الشديد من المدرب الهولندي آرني سلوت بعد أن سقط فريقهم في فخ التعادل السلبي أمام ليدز يونايتد، في مباراة الفريقين اليوم الخميس، في الدوري الإنجليزي.

تفاصيل مباراة ليفربول ضد ليدز

سيطر لاعبو الريدز على مجريات اللعب وسددوا العديد من الكرات على المرمى في أنفيلد، لكنهم عجزوا عن اختراق دفاع ليدز المتماسك في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

أتيحت لهوجو إيكيتيكي أفضل فرصة لليفربول في الشوط الأول، لكنه أبعد الكرة برأسه عن المرمى بعد عرضية جيريمي فريمبونغ.

أخرج سلوت اللاعب فلوريان فيرتز، المنضم حديثًا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، في الدقيقة 66 وأشرك بدلًا منه كودي جاكبو، وأليكسيس ماك أليستر وميلوس كيركيز.

ولكن لم يقدم جاكبو أية إضافة تُذكر خلال أول 15 دقيقة له على أرض الملعب، فقد اقتحم منطقة الجزاء مرارًا وتكرارًا مستخدمًا قدمه اليمنى من دون أي تأثير يُذكر.

وأسهم تعادل ليفربول، صاحب المركز الرابع، في توسيع فارق النقاط بينه وبين تشيلسي، صاحب المركز الخامس، إلى 3 نقاط، علمًا بأن تشيلسي قد انفصل عن مدربه إنزو ماريسكا في وقت سابق من يوم رأس السنة.

هجوم جماهير ليفربول على سولت والمطالبة برحيله

كتب أحد المشجعين على منصة إكس: "سلوت يُخرج فيرتز ويُدخل جاكبو بينما نحن بأمس الحاجة لهدف.. يا له من تصرفٍ عبقري!".

وقال آخر: "معاملة أرني سلوت لفيديريكو كييزا مُخزية.. عندما يحين وقت رحيل آرني سلوت، لن نفتقده".

وأضاف ثالث: "يُشرك جاكبو بدلًا من كييزا.. لا عجب أن اللاعب يُريد الرحيل".

وقال رابع: "المرة الوحيدة التي منح فيها ريو نجوموها فرصةً كانت عندما كان بحاجةٍ إلى اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ليُحقق له الفوز".

وكتب خامس: "ريو نجوموها يُشارك لمدة 6 دقائق فقط ضد ليدز بعد 8 مباريات قضاها على مقاعد البدلاء.

وكتب سادس: "سلوت أفلس، ولا يفقه شيئا.. يجب أن يرحل".



