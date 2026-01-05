الدوري الفرنسي، أرقام سلبية لـ أوكسير وميتز بالدور الأول

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، يعد فريقا أوكسير وميتز صاحبا المركزين الأخيرين في الدوري الفرنسي من أكثر فرق البطولة تلقيا للخسارة خلال مشوار الدور الأول.

تلقى الثنائي أوكسير وميتز الخسارة في 11 مباراة من أصل 17 لقاء بالدور الأول من الدوري الفرنسي.

كما يعد فريق ميتز أكثر فرق الدوري استقبالا للأهداف بالدور الأول بواقع 38 هدفا، فيما يعد أوكسير أقل فرق الدوري إحرازا للأهداف بواقع 14 هدفا فقط.

وأنهى فريق لانس الدور الأول من بطولة الدوري الفرنسي متصدرا جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب.

ويتربع لانس على صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة ويليه باريس سان جيرمان برصيد 39 نقطة ثم مارسيليا ثالثا برصيد 32 نقطة بعد إنتهاء منافسات الجولة الـ 17 والدور الأول.

ويتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الدور الأول

1ـ لانس 40 نقطة

2ـ باريس سان جيرمان 39 نقطة

3ـ مارسيليا 32 نقطة

4ـ ليل 32 نقطة

5ـ ليون 30 نقطة

6ـ رين 30 نقطة

7ـ ستراسبورج 24 نقطة

8ـ تولوز 23 نقطة

9ـ موناكو 23 نقطة

10ـ أنجييه 22 نقطة

11ـ بريست 22 نقطة

12ـ لوريان 19 نقطة

13ـ لو هافر 18 نقطة

14ـ نيس 18 نقطة

15ـ باريس 16 نقطة

16ـ نانت 14 نقطة

17ـ أوكسير 12 نقطة

18- ميتز 12 نقطة

