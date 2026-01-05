الإثنين 05 يناير 2026
رياضة

حصيلة أهداف الدوري الفرنسي بعد الدور الأول

الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي، شهدت مسابقة الدوري الدوري الفرنسي إحراز 434 هدفا خلال 153 مباراة بعد ختام الدور الأول من البطولة.

وتضم مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2025-2026 عدد 18 فريقا وتشهد الجولة الواحدة إقامة 9 مباريات. 

وأنهي لانس الدور الأول من بطولة الدوري الفرنسي متصدرا جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل لقب النسخة الماضية للبطولة.

ويتربع لانس علي صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة ويليه باريس سان جيرمان برصيد 39 نقطة ثم مارسيليا ثالثا برصيد 32 نقطة بعد إنتهاء منافسات الجولة االـ 17 والدور الأول.

ويتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الدور الأول 

لانس 40 نقطة
2ـ باريس سان جيرمان 39 نقطة
3ـ مارسيليا 32 نقطة
4ـ ليل 32 نقطة
5ـ ليون 30 نقطة
6ـ رين 30 نقطة
7ـ ستراسبورج 24 نقطة
8ـ تولوز 23  نقطة
9ـ موناكو 23 نقطة
10ـ أنجييه 22 نقطة
11ـ بريست 22 نقطة
12ـ لوريان 19 نقطة
13ـ لو هافر 18 نقطة
14ـ نيس 18 نقطة
15ـ باريس 16 نقطة
16ـ نانت 14 نقطة
17ـ أوكسير 12 نقطة
18- ميتز 12 نقطة

 

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي

 

 

