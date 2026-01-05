الإثنين 05 يناير 2026
شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية في الدقهلية (فيديو وصور)

شبورة مائية علي الطرق
شبورة مائية علي الطرق بالدقهلية، فيتو
 تشهدت معظم أرجاء محافظة الدقهلية صباح اليوم الإثنين، طقسا متقلبا وشبورة مائية تصل إلى حد الضباب وانعدام  للرؤية خاصة الطرق الزراعية والسريعة.

شبورة مائية كثيفة علي الطرق الرئيسية في الدقهلية
شبورة مائية كثيفة علي الطرق الرئيسية في الدقهلية

وللتعامل  مع الشبورة المائية عليك اتباع هذه التعليمات: 

-قلل سرعتك، زد مسافة الأمان، استخدم الأضواء المنخفضة وكشافات الضباب، حافظ على حارة سيرك، استخدم المساحات والأنوار التحذيرية، وتجنب الهاتف، مع فتح نافذة قليلًا للتهوية، والالتزام بالهدوء. 
 

 

شبورة مائية كثيفة علي الطرق الرئيسية في الدقهلية
شبورة مائية كثيفة علي الطرق الرئيسية في الدقهلية

 

تعليمات أثناء القيادة
- خفض السرعة: قلل السرعة بما يتناسب مع مستوى الرؤية المتاحة لتتمكن من التوقف بأمان.
- مضاعفة مسافة الأمان: اترك مسافة كبيرة بينك وبين السيارة التي أمامك، لأن المسافة تبدو أكبر مما هي عليه في الشبورة.

- شغل المصابيح الأمامية المنخفضة (ليست العالية).
- استخدم كشافات الضباب (إن وجدت) لتحسين الرؤية،
- شغل أنوار الانتظار (الفلاشر) لتكون مرئيًا للآخرين.
- ركز 100% على الطريق، وتجنب أي تشتيت مثل الهاتف أو الراديو العالي، 
-  افتح نافذة السيارة قليلًا لمنع تكثف البخار داخل الزجاج، واستخدم المساحات باستمرار
- استخدام آلة التنبيه (الكلاكس) على فترات متقطعة لتنبيه الآخرين بوجودك
- الالتزام بالحارة: التزم حارة السير وتجنب تغييرها أو التجاوز
- عند التوقف أو العطل تجنب التوقف: لا تتوقف في منتصف الطريق، وإذا تعطلت، أوقف السيارة في أقصى يمين الطريق بعيدًا عن نهر الطريق، شغل كل الأنوار
 

شبورة مائية كثيفة علي الطرق الرئيسية في الدقهلية
شبورة مائية كثيفة علي الطرق الرئيسية في الدقهلية

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وجنوبا على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 09

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 07

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10

الجريدة الرسمية