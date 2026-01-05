مؤشرات الحصر العددي، عبد الحميد وعوض الله يقتربان من حسم مقعدي العمرانية والطالبية

18 حجم الخط

أظهرت مؤشرات الحصر العددي لدائرة العمرانية والطالبية اقتراب محمد علي عبد الحميد وجرجس عوض الله من حسم مقعدي الدائرة في حين يقترب محمود لملوم والسيد زغلول من خسارة الانتخابات.

ووفقا للأرقام التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات حصل محمد علي عبد الحميد 13310 أصوات، وجرجس عوض الله 10554 صوتا، والسيد زغلول أحمد حسب الله حصل على 9795 صوتا، ومحمود محمد لملوم على 7523 صوتا.

جولة الإعادة في 27 دائرة بـ10 محافظات

وجرت جولة الإعادة لـ انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية فقط، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، هي: الجيزة، المنيا، البحيرة، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، والفيوم، وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 3 و4 يناير 2026 داخل الجمهورية، على أن تُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير الجاري.

تفاصيل توزيع الدوائر

وتتصدر محافظة الجيزة عدد الدوائر المشاركة في جولة الإعادة بواقع 6 دوائر و10 مقاعد، تليها محافظة المنيا بـ6 دوائر و13 مقعدًا، ثم البحيرة بـ4 دوائر و5 مقاعد، بينما تشهد محافظات الفيوم، الوادي الجديد، سوهاج، والإسكندرية دائرة واحدة لكل منها.

