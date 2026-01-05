الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الحصر العددي لأصوات الناخبين، ممدوح جاب الله يقترب من حسم مقعد دائرة حوش عيسى

اللجنة العامة بحوش
اللجنة العامة بحوش عيسى، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية في جولة الإعادة.

بلغ عدد الحضور 63 ألفا و279 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1030 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 62 ألفا و219 صوتا.

وتنافس مرشحان على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات ممدوح عبد السميع جاب الله، مستقل، 32 ألفا، و886 صوتًا، بينما حصل عصام الصافي قاسم، مستقل، على 29 ألفًا و333 صوتًا.

تنافس على المقاعد الخمسة بالدوائر 10 مرشحين

وجرت جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية، تشمل الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة: الدلنجات، الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة – بدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، وتضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

مواد متعلقة

مصادرة 2300 زجاجة بمصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية المغشوشة بالجيزة

انتخابات النواب 2025، ضبط سائقي ميكروباص بتهمة استغلال الناخبين بأسيوط والبحيرة

انتخابات النواب 2025، أمهات يحملْنَ أطفالهن أمام صناديق الاقتراع بلجنة مدرسة جواهر ببولاق (صور)

انتخابات النواب، بدء ساعة الراحة في جولة الإعادة بـ 27 دائرة ملغاة

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

مؤشرات الحصر العددي بدائرة أكتوبر، تقدم أحمد جبيلي على منافسه أيمن أبو العلا

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

مؤشرات أولية للحصر العددي لأصوات الناخبين، مرشحا مستقبل وطن وحماة الوطن يقتربان من حسم مقعدي أبوقرقاص

بعد مادورو، هل تنوي روسيا اختطاف مستشار ألمانيا؟

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

المزيد
الجريدة الرسمية