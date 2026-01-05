الحصر العددي لأصوات الناخبين، ممدوح جاب الله يقترب من حسم مقعد دائرة حوش عيسى

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية في جولة الإعادة.

بلغ عدد الحضور 63 ألفا و279 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1030 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 62 ألفا و219 صوتا.

وتنافس مرشحان على مقعد فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات ممدوح عبد السميع جاب الله، مستقل، 32 ألفا، و886 صوتًا، بينما حصل عصام الصافي قاسم، مستقل، على 29 ألفًا و333 صوتًا.

تنافس على المقاعد الخمسة بالدوائر 10 مرشحين

وجرت جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية، تشمل الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة: الدلنجات، الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة – بدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، وتضم 300 لجنة، تستقبل مليونًا و515 ألفًا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

