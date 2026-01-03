محافظ البحيرة تزور لجان كوم حمادة لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات النواب

18 حجم الخط

قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بجولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية بمركز كوم حمادة، للاطمئنان على انتظام سير عملية التصويت، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين.

جاء ذلك في إطار الحرص على متابعة انتظام العملية الانتخابية ميدانيًا، ومع انطلاق فعاليات اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، بأربع دوائر انتخابية بنطاق محافظة البحيرة.

وخلال جولتها، تابعت محافظ البحيرة سير العمل داخل اللجان الانتخابية، واطمأنت على انسيابية العملية الانتخابية وتوافر كافة الوسائل التنظيمية والأمنية لتيسير مشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ

وأكدت محافظ البحيرة، خلال الجولة، على أهمية الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سير العملية في أجواء من الانضباط والالتزام، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام العمل داخل المقار الانتخابية.

عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا

وتُجرى جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية، تشمل:الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة: مركز الدلنجات، الدائرة التاسعة: كوم حمادة – بدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، تضم 300 لجنة، تستقبل مليونا و515 ألفا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

الإلتزام الكامل بالحياد والشفافية

وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية لضمان إجرائها في أجواء من النزاهة والانضباط.

