السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة تزور لجان كوم حمادة لمتابعة جولة الإعادة بانتخابات النواب

جولة محافظ البحيرة
جولة محافظ البحيرة
18 حجم الخط

قامت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بجولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية بمركز كوم حمادة، للاطمئنان على انتظام سير عملية التصويت، والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة للناخبين.

جاء ذلك في إطار الحرص على متابعة انتظام العملية الانتخابية ميدانيًا، ومع انطلاق فعاليات اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، بأربع دوائر انتخابية بنطاق محافظة البحيرة.

وخلال جولتها، تابعت محافظ البحيرة سير العمل داخل اللجان الانتخابية، واطمأنت على انسيابية العملية الانتخابية وتوافر كافة الوسائل التنظيمية والأمنية لتيسير مشاركة المواطنين فى هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

التعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ

وأكدت محافظ البحيرة، خلال الجولة، على أهمية الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تطرأ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سير العملية في أجواء من الانضباط والالتزام، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام العمل داخل المقار الانتخابية.

عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا

وتُجرى جولة الإعادة في أربع دوائر انتخابية، تشمل:الدائرة الرابعة: مركز رشيد – المحمودية – الرحمانية، الدائرة الخامسة:  مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة: مركز  الدلنجات، الدائرة التاسعة: كوم حمادة – بدر، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية بالدوائر الأربع 271 مركزًا، تضم 300 لجنة، تستقبل مليونا و515 ألفا و410 ناخبين وناخبات، ويتنافس على المقاعد الخمسة بهذه الدوائر 10 مرشحين.

الإلتزام الكامل بالحياد والشفافية

وتؤكد الدكتورة جاكلين عازر، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية لضمان إجرائها في أجواء من النزاهة والانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب ٢٠٢٥ المرحلة الأولي بانتخابات النواب

الأكثر قراءة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

الإمام الغزالي من العالم الآخر: لم أكن يومًا عدوًّا للعقل.. ولا بلوغ لليقين من غيره.. "العقاد" عن أطروحة الخشت" بـ"السوربون": نقل كلامه عن "الجابري"

بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

خدمات

المزيد

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads