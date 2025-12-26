اتحاد الغرف التجارية: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين

18 حجم الخط

أكد محمد سعدة، سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الفائدة البنكية ما زالت مرتفعة وتحتاج إلى المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.

خفض أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

وأوضح سعده أن خفض سعر الفائدة لا يزال غير كافٍ لتحقيق الانفراجة المطلوبة في تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تراجع تكلفة التمويل ينعش الإنتاج ويحفّز القوة الشرائية

كما أكد سعده، أيضا أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة محورية لخفض تكلفة التمويل على الشركات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على زيادة القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وتحسين مستويات الإنتاج.

خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين

وأضاف أن أثر القرار سيبدأ في الظهور خلال الشهرين المقبلين من خلال استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، بما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي.

وبين سعده أن خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر تقليص تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية ستكون الأكثر استفادة، إلى جانب جذب تدفقات استثمارية جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

