طلائع الجيش يتخطى غزل المحلة بهدف في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، فاز فريق طلائع الجيش على غزل المحلة، بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر

سجل هدف التقدم لطلائع الجيش اللاعب التونسي حسام الدين السويسي

وجاء الهدف من كرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها رجب عمران، ليقابلها حسام السويسي بباطن القدم ويسكنها داخل شباك النفراوي

وشهد الشوط الأول سيطرة وإستحواذ لفريق طلائع الجيش في أغلب فتراته وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، ولكن غزل المحلة انتفص هجوميا بعد هدف الطلائع وأضاع فرصة مؤكدة للتعادل في نهاية الشوط

حاول المحلة الرجوع للمباراة في الشوط الثاني، وكثف محاولاته الهجومية لإدراك هدف التعادل، لكن التنظيم الدفاع للطلائع حال وصول مهاجمي المحلة لشباك حارس الطلائع محمد شعبان

فيما استغل طلائع الجيش الاندفاع الهجومي لفريق غزل المحلة ولعب على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة بالغة على مرمى غزل المحلة، ولولا التسرع من قبل لاعبي طلائع الجيش في الدقائق الأخيرة لتوسعت النتيجة لصالحهم لثلاثة أهداف على الأقل

تشكيل طلائع الجيش أمام غزل

وأختار جمعة مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد عبد الرحمن - أحمد علاء - محمد فتح الله - ألفا بوبكر كيتا

الوسط: حسام الدين السويسي - غيث مدادحة - أحمد طارق - محمد هاني

الهجوم: إسماعيل أورو أجورو - رجب عمران

أعلن علاء عبد العال مدرب فريق غزل المحلة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، بإستاد جهاز الرياضة العسكرى من أجل ضمان الصعود لدور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل غزل المحلة أمام طلائع الجيش

تشكيل غزل المحلة، فيتو

ترتيب طلائع الجيش والمحلة بكأس عاصمة مصر

بهذا الفوز رفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط إرتقى بها الفريق للمركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 3 نقاط في المركز السادس (قبل الأخير)

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط طلائع الجيش 7 إنبي - 6 نقاط المقاولون العرب - 4 نقاط الأهلي - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط.

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.