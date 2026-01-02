الوادي الجديد تعلن جاهزية لجان الدائرة الثانية لانتخابات النواب بجولة الإعادة غدا

18 حجم الخط

أنهت محافظة الوادي الجديد، جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية، والتي تضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة "د"، والتي تنطلق غد السبت والأحد الموافق ٣ و٤ يناير الجاري.

ومن جانبه شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على متابعة التجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.

رفع حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع مدن ومراكز المحافظة، لانتخابات مجلس النواب فى الدائرة التى سيتم إعادتها، وذلك لضمان جاهزية المقار واللجان الانتخابية واستقبال الناخبين في أجواء آمنة ومنظمة.

وأشارت محافظة الوادي الجديد إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثلاث ( الداخلة، بلاط، الفرافرة)، لمتابعة مجريات الانتخابات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أية مستجدات أو طوارئ.

خطة متكاملة لإجراء انتخابات مجلس النواب

كما أعلنت الوادي الجديد، عن وجود خطة متكامله للتنسيق الكامل بين مديرية الأمن وجميع الجهات المعنية لتأمين اللجان ومحيطها، إلى جانب التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتجهيز المدارس التي ستُجرى بها عملية الإقتراع، بما يضمن توافر كافة الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة مناسبة لسير العملية الإنتخابية بكل سهولة ويسر، وكذلك تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين الإنارة بمحيط مقار اللجان الإنتخابية، وتسهيل حركة المواطنين، إضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقار الإنتخابية لمتابعة جاهزيتها الكاملة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الوادي الجديد، على دعم ركائز الديمقراطية، وضمان إجراء انتخابات نزيهة وآمنة ومنظمة، تعكس وعي وحرص المواطن الواحاتي على ممارسة حقه الدستوري، والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.