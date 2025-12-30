طرح كميات أسماك بأسعار تبدأ من 25 جنيها للكيلو بأسواق الوادي الجديد

18 حجم الخط

تابع سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، طرح أسماك طازجة بمنفذ ديوان عام المحافظة بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وطرح كميات من الخضروات والفاكهة في الأسواق بأسعار مخفضة.

وأكد سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، تنفيذ مبادرات لخفض الأسعار من خلال منافذ الديوان العام والوحدات المحلية لمركز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار السكرتير العام، إلي أن المنافذ جرى تنفيذها في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وفي إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتقديم منتجات طازجة بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الحرة في المحافظة التي تشهد تباينًا في الأسعار من يوم لآخر.

وأضاف، أن هذه الأسعار تراعي البعد الاجتماعي، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في المنافذ الحكومية وضخ كميات إضافية من السلع الغذائية، بما يسهم في ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة في مواسم ارتفاع معدلات الاستهلاك؛ وتيسيرًا على المواطنين.

مبادرت تخفيض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين

من جانبه أوضح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن ن مثل هذه المبادرات تؤكد الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه المحافظة في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدّخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأُسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

وأكد الزملوط، أن هذه المبادرة تُعد استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف كسر احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسوق الحر.

ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية على تحقيق التوازن في الأسواق ودعم القوة الشرائية للمواطن.

وأشار الى أن هذه المبادرة تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار الاسماك وتجار السلع الغذائية مقدمين كميات من الأسماك بمختلف أنواعها والسلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار رمزية، ويعكس هذا التعاون الحس الوطني للمشاركين ورغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد الزملوط، حرص محافظة الوادي الجديد، على تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية، ودعم المنتجين المحليين، وتنشيط حركة الأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ليصبح المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود.

وتواصل الوادي الجديد والوحدات المحلية بمراكز المحافظة جهودها اليومية في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، نحو تحسين مستوى المرافق، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة للمواطنين.

