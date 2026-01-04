الأحد 04 يناير 2026
رياضة

الدوري الإنجليزي تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وليدز في الشوط الأول

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025/ 2026.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام ليدز يونايتد كالتالي:

May be an image of ‎football, soccer and ‎text that says '‎" التشكيل MI الأسا سي الأساسي التشكيلالأساسي M 3/ لامينس 2 دالوت 6 مارتينيزن 10 كونيا دورجو 15 يورو 18 كاسيميرو 23 23 شاو 25 أوجارتي رتي 26 هيفين 30 30 سيسكو 13 البدلاء بايندير كوكونكي م سيا فريدريكسون جاك فليتشر تايلر فليتشر يسي زيركزي مانتاتو PRESENTEDBY Snapdragon‎'‎‎

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 20 

يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

1- آرسنال 48 نقطة
2- أستون فيلا 42 نقطة
3- مانشستر سيتي 41 نقطة
4- ليفربول 33 نقطة
5- تشيلسي 30 نقطة
6- مانشستر يونايتد 30 نقطة
7- سندرلاند 29 نقطة
8- برايتون 28 نقطة
9- إيفرتون 28 نقطة 
10- برينتفورد 27 نقطة
11- كريستال بالاس 27 نقطة
12- فولهام 27 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
15- بورنموث 23 نقطة
16- ليدز يونايتد 21 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18- وست هام 14 نقطة
19- بيرنلي 12 نقطة
20- وولفرهامبتون 6 نقاط 

وتختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 6 مباريات علي رأسهم قمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي وفولهام ضد ليفربول.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد – 2:30 مساءً 
فولهام ضد ليفربول – 5 مساءً 
إيفرتون ضد برنتيفورد – 5 مساءً 
نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس –  5 مساءً 
توتنهام ضد سندرلاند – 5 مساءً 
مانشستر سيتي ضد تشيلسي – 7:30 مساءً 

الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز تشكيل مانشستر يونايتد

