النبراوي يطالب الحكومة بزيادة بدل التفرغ بنسبة 30% للمهندسين

18 حجم الخط

خاطب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، مجددًا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية للمهندسين من أعضاء النقابة، الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة، والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وذلك استكمالًا للمخاطبات السابقة في هذا الشأن.

زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% للمهندسين

وأكد نقيب المهندسين أن المطالبة بزيادة بدل التفرغ تأتي في إطار السعي لمواجهة ظاهرة ابتعاد المهندسين المتميزين وأصحاب الخبرات عن العمل بأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها بسبب تدني القيم الحالية لبدل التفرغ.

وأوضح النبراوي أن القيم المقررة حاليًا لا تتناسب مع الأوضاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى حجم المهام الجسيمة والمسؤوليات الكبيرة الموكلة للمهندسين في مختلف القطاعات الحكومية، ودورهم البارز والفعال في دفع قاطرة التنمية ودعم مشروعات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.