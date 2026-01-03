السبت 03 يناير 2026
أخبار مصر

النبراوي يطالب الحكومة بزيادة بدل التفرغ بنسبة 30% للمهندسين

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين
خاطب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، مجددًا، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن  زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر الأساسي المقرر للدرجة الوظيفية للمهندسين من أعضاء النقابة، الشاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الموازنة، والمشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وذلك استكمالًا للمخاطبات السابقة في هذا الشأن.

 

زيادة بدل التفرغ بنسبة 30% للمهندسين

وأكد نقيب المهندسين أن المطالبة بزيادة بدل التفرغ تأتي في إطار السعي لمواجهة ظاهرة ابتعاد المهندسين المتميزين وأصحاب الخبرات عن العمل بأجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال والشركات المساهمة، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من أعضائها بسبب تدني القيم الحالية لبدل التفرغ.

وأوضح النبراوي أن القيم المقررة حاليًا لا تتناسب مع الأوضاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، لافتًا إلى حجم المهام الجسيمة والمسؤوليات الكبيرة الموكلة للمهندسين في مختلف القطاعات الحكومية، ودورهم البارز والفعال في دفع قاطرة التنمية ودعم مشروعات الدولة.

