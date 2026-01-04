تنزانيا تتحدى التاريخ وتواجه المغرب بثمن نهائي أمم إفريقيا رغم غياب الانتصارات

18 حجم الخط

نال منتخب تنزانيا بقيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل جاموندي، فرصة خوض الأدوار الإقصائية في كأس أمم إفريقيا الحالية، رغم عدم تحقيقه أي انتصار في النهائيات تاريخيًا.

منتخب تنزانيا يواجه المغرب في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

ويخوض منتخب تنزانيا مواجهة صعبة أمام منتخب المغرب مستضيف كأس أمم أفريقيا، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي للكان.

منتخب تنزانيا لم يفوز نهائيا في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا

وأنهى منتخب تنزانيا مبارياته في ثالث مجموعات النسخة الجارية «المغرب 2025» بالتعادل (1 ـ 1) أمام تونس، ليرفع رصيده إلى نقطتين، ويحسم المركز الثالث لصالحه متفوقا على أوغندا، متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.

وللمرة الأولى يتأهل المنتخب الملقب بنجوم الأمّة «طايفا ستارز» من مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا التي توقفت عندها في مشاركاته الثلاث السابقة في نسخ 1980 و2019 و2023.

وعلى مدى النسخ الأربع، بما فيها الحالية، خاض المنتخب التنزاني 12 مباراة، بواقع 3 في كل مشاركة، واكتفى بـ 5 تعادلات مقابل 7 هزائم.

وتضمَّنت مشاركته الأولى تعادلًا وهزيمتين، والثانية 3 هزائم، والثالثة تعادلين وهزيمة، والرابعة مثلها.

وبعكس المشاركات الماضية التي تذيل في كل منها مجموعته، احتل هذه المرة المركز الثالث، وصعد إلى المراحل الإقصائية خلافًا لكل ما سبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.