رياضة

مدرب تنزانيا: مواجهة المغرب الأصعب في تاريخ منتخبنا

ميجيل جاموندي المدير
ميجيل جاموندي المدير الفني لمنتخب تنزانيا
أكد ميجيل جاموندي المدير الفني لمنتخب تنزانيا صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب، ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

تصريحات مدرب تنزانيا 

وقال جاموندي في تصريحاته قبل اللقاء إن مواجهة المغرب، صاحب الأرض والجمهور، تمثل على الأرجح أصعب مباراة في تاريخ كرة القدم التنزانية، مشددًا في الوقت نفسه على أن فريقه سيبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم صورة مشرّفة تعكس تطور الكرة التنزانية على الساحة القارية.

وأضاف مدرب تنزانيا أن المباراة ستكون مميزة بكل المقاييس، في ظل امتلاء الملعب عن آخره والمتابعة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة التي ستحظى بها، معتبرًا المشاركة في هذا الحدث شرفًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني.

 وأوضح أن لاعبيه لا يحتاجون إلى تحفيز إضافي، إذ إن الدافع الوطني حاضر بقوة، وكل لاعب يرغب في تقديم أفضل ما لديه من أجل الوطن، مؤكدًا: “جئنا إلى هنا من أجل الفوز، وسنقاتل لتحقيق هدفنا رغم صعوبة المهمة”.

وتعكس تصريحات جاموندي الروح القتالية والطموح الكبير الذي يميز منتخب تنزانيا في مشاركته التاريخية، حيث يتطلع لمواصلة مفاجآته في البطولة أمام أحد أبرز المرشحين للقب.

