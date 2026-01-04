انتخابات النواب، إقبال كثيف على لجنة جواهر ببولاق الدكرور (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، شهدت لجنة مدرسة جواهر التابعة للدائرة السادسة بمركز بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إقبالًا جماهيريًّا كثيفًا منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

ورصدت عدسة فيتو طوابير الناخبون في أمام مقر اللجنة، وسط تواجد لافت للشباب وكبار السن والنساء، للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب

استعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات عملية التصويت في اللجان الانتخابية بانتخابات جولة الإعادة بـ ٢٧ دائرة انتخابية، وذلك مع رؤساء لجان المتابعة عبر تقنية المعلومات الفيديو كونفرانس.

انتظام العملية الانتخابية في جميع لجان الاقتراع والتصويت

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العملية الانتخابية في جميع لجان الاقتراع والتصويت.

وشددت على أهمية تمكين وسائل الإعلام لتغطية عملية التصويت والفرز بعد غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء.

وأشارت الهيئة إلى تأخر فتح بعض اللجان ما بين نصف ساعة إلى ساعة بسبب عطل في سيارات القضاة المشرفين على تلك اللجان.

آخر أيام الاقتراع بجولة الإعادة للانتخابات داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية

ويواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في ثاني وآخر أيام الاقتراع بجولة الإعادة للانتخابات داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.



وفي هذا السياق، دعت الهيئة الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

توزيع الدوائر الانتخابية بالمحافظات:

محافظة الجيزة

6 دوائر انتخابية – 10 مقاعد

497 لجنة فرعية

4,254,051 ناخبًا

الدوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، أول أكتوبر، منشأة القناطر.

محافظة الفيوم

دائرة واحدة – 3 مقاعد

93 لجنة فرعية

667,149 ناخبًا

الدائرة الثالثة (مركز سنورس).

محافظة المنيا

6 دوائر انتخابية – 13 مقعدًا

489 لجنة فرعية

3,060,503 ناخبين

الدوائر: قسم أول المنيا، مغاغة، أبو قرقاص، ملوي، دير مواس.

وتم تعديل مقر اللجنة الفرعية رقم (34) من مدرسة منشأة النصر الابتدائية المشتركة إلى مدرسة منشأة النصر الإعدادية بذات القرية.

محافظة أسيوط

3 دوائر انتخابية – 9 مقاعد

353 لجنة فرعية

2,268,987 ناخبًا

الدوائر: قسم أول أسيوط، القوصية، أبو تيج.

محافظة الوادي الجديد

دائرة واحدة – مقعد واحد

37 لجنة فرعية

111,789 ناخبًا

الدائرة الثانية (مركز الداخلة).

محافظة سوهاج

دائرة واحدة – مقعدان

55 لجنة فرعية

354,472 ناخبًا

الدائرة السابعة (مركز البلينا).

محافظة الأقصر

دائرتان – مقعدان

102 لجنة فرعية

560,590 ناخبًا

الدائرتان: القرنة، إسنا.

محافظة أسوان

3 دوائر انتخابية – 3 مقاعد

152 لجنة فرعية

840,731 ناخبًا

الدوائر: قسم أول أسوان، نصر النوبة، إدفو.

محافظة الإسكندرية

دائرة واحدة – مقعد واحد

152 لجنة فرعية

1,263,674 ناخبًا

الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه).

وتم تعديل مقار ثلاث لجان فرعية أرقام (37، 38، 39) من معهد فتيات سيدي بشر إلى معهد الراشدين الابتدائي الأزهري بشارع إسكندر إبراهيم – ميامي – سيدي بشر بحري.

محافظة البحيرة

4 دوائر انتخابية – 5 مقاعد

300 لجنة فرعية

1,515,410 ناخبين



الدوائر: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، كوم حمادة.



وأكدت الهيئة أن عملية الاختيار تتم من بين المترشحين وفقًا للعدد المحدد قانونًا، والمبين بوضوح على بطاقات الاقتراع.

