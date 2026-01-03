انتخابات مجلس النواب، توافد كثيف للناخبين على لجان مدرسة جواهر ببولاق الدكرور (صور)

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، شهدت لجان مدرسة جواهر بمنطقة بولاق الدكرور، اليوم، استمرار توافد أعداد كبيرة من الناخبين للمشاركة في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، في مشهد يعكس حرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

فتح اللجان في التاسعة صباحًا واستمرار التصويت حتى التاسعة مساءً

وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، على أن يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

جولة الإعادة تشمل 27 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وسط متابعة تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة وانتظام.

تنظيم وانسيابية داخل اللجان

وشهدت اللجان حالة من الانضباط والتنظيم، مع تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المقررة، بما يضمن انسيابية دخول الناخبين وسرعة عملية التصويت دون معوقات.



ويتحقق رئيس اللجنة بنفسه من هوية الناخب، ولا يُعتد في إثبات الشخصية إلا ببطاقة الرقم القومي (حتى إن لم تكن سارية) أو جواز السفر المثبت به الرقم القومي، مع الاحتفاظ بإثبات الشخصية حتى الانتهاء من التصويت.

يتم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) أمام اسم الناخب بالتطبيق الإلكتروني المعد لذلك (اختياري)، ويسجل أمين اللجنة آخر رقمين من الرقم القومي للناخب في الخانة المخصصة بكشف الناخبين نموذج (6 ن)، ويوقع الناخب بخطه أو بصمة إبهامه.

إذا امتلأ صندوق الاقتراع أثناء التصويت، فيتم غلق الفتحة بقفل بلاستيكي يُسجل رقمه بمحضر اللجنة نموذج (8 ن)، ويُخصص صندوق جديد بذات الإجراءات، مع وضع ملصق برقم اللجنة والنظام الانتخابي (مثل لجنة رقم 35/2 فردي – لجنة رقم 2/35 قوائم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.