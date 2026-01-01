صندوق التنمية الثقافية يعلن أجندة فعاليات "قبة الغوري" لشهر يناير

18 حجم الخط

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، برنامج الحفلات والفعاليات الفنية لمركز إبداع قبة الغوري لشهر يناير، والتي تضم باقة متنوعة من الأمسيات الصوفية، الموسيقية، والمعارض التشكيلية.

البرنامج الفني لشهر يناير بقبة الغوري

شملت الأجندة المعلنة مجموعة من العروض المميزة، حيث تستقبل القبة يوم الخميس الموافق 8 يناير "فرقة راحة الأرواح" بقيادة المنشد أسامة علام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وحدد سعر التذكرة بـ 90 جنيهًا.

بينما تقيم فرقة "زي الهوى" بقيادة الدكتور سامح عبد العزيز يوم الجمعة 9 يناير، ويبدأ العرض في السابعة والنصف مساء، بسعر تذكرة 200 جنيه، بينما في يوم الأحد 11 يناير تستقبل القبة ليلة صوفية مع "الساحة الرضوانية" في تمام السابعة والنصف مساء، بسعر تذكرة رمزي قدره 40 جنيها.

وفي الخميس 29 يناير تقدم قبة الغوري سهرة موسيقية مع "الفنان ماندو" وفرقته، تبدأ في السابعة والنصف مساء، وسعر التذكرة 130 جنيها، بينما تستضيف يوم الجمعة 30 يناير حفل "فرقة الحضرة المصرية" للإنشاد الصوفي، في تمام السابعة والنصف مساء، وبسعر تذكرة 200 جنيه.

المعارض الفنية

وفي سياق الفنون التشكيلية، تستضيف القبة في الفترة من 18 إلى 25 يناير، معرضا فنيا بعنوان "الرحلة عند بوابات المدينة" للفنان خالد زكي، وذلك بالتعاون مع "Le LAB".

عروض فرقة التنورة التراثية

وتستمر العروض الدورية لفرقة "التنورة التراثية" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تقام العروض في تمام السابعة مساء يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع، وجاءت أسعار التذاكر للمصريين 15 جنيهًا وللأجانب 90 جنيهًا.

مركز الإبداع الفني بقبة الغوري

يعد مركز وكالة الغوري للفنون المركز الثقافي الرابع الذي ينشئه صندوق التنمية الثقافية في منطقة الدرب الأحمر والجمالية، بعد نجاح تجربة الصندوق في إنشاء مراكز إبداعية مماثلة في البيوت الأثرية بالقاهرة، وقد بدأت هذه التجربة بإنشاء مركز الإبداع الفني ببيت الهراوي ومنزل زينب خاتون عام 1994، ثم تلاه مركز الإبداع الفني ببيت السحيمي الذي افتتح عام 2001، وأخيرا مركز الإبداع الفني للطفل في بيت العيني الذي افتتح عام 2003.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.