الأحد 04 يناير 2026
خارج الحدود

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 90 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

 

الجيش الروسي يعلن السيطرة على 9 بلدات في أوكرانيا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها الجمعة الماضية، عن تكبيد القوات الأوكرانية 10470 عسكريا والسيطرة على  9 بلدات ومواصلة ضرب مواقع الطاقة والبنى التحتية والصناعة العسكرية للعدو، واستمرار تقدم قواتها على مختلف المحاور خلال أسبوع.

وجاء في البيان الأسبوعي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: الضربات نفذت بالصواريخ المجنحة وفرط الصوتية والمسيّرات، واستهدفت مواقع البنى التحتية والطاقة والصناعة العسكرية ولوجستيات قوات كييف.

 

خسائر أوكرانيا في المعارك

وأكدت الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على المحاور كالآتي: 

قوات "المركز" الروسية: كبدت العدو أكثر من 3305 عسكريين.

قوات "الشرق" الروسية: واصلت تقدمها وكبدت العدو أكثر من 1405 عسكريين.

قوات "الغرب" الروسية: كبدت العدو أكثر من 1390 عسكريا.

قوات "الشمال" الروسية: كبدت العدو أكثر من 1305 عسكريين.

قوات "الجنوب" الروسية: كبدت العدو أكثر من 1295 عسكريا.

قوات "دنيبر" الروسية: كبدت العدو أكثر من 365 عسكريًا.

صد 16 هجوما للقوات الأوكرانية على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف خلال الأسبوع.

وزارة الدفاع الروسية الجيش الروسي القوات الأوكرانية أوكرانيا خسائر أوكرانيا

