بوتين يهنئ القوات الروسية بحلول العام الجديد: نمضي قدمًا من أجل أحفادنا

بوتين، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الجنود والقادة في القوات المسلحة الروسية بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدًا تقديره لما يبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل روسيا، ومشددًا على أن القيادة والشعب يضعون ثقتهم الكاملة فيهم.

بوتين يؤكد على الإيمان بالنصر وتحقيق الأهداف



وقال بوتين إن روسيا تؤمن بجنودها وبنصرها، موضحًا أن المسار الذي تسير فيه البلاد يستند إلى الثبات والإصرار، وأن الأهداف المعلنة ستتحقق مهما كانت التحديات، في إطار ما وصفه بالدفاع عن مستقبل الدولة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل والإبداع في مختلف المجالات، مؤكدًا أن روسيا ستمضي قدمًا بروح العزم من أجل الأبناء والأحفاد، وبما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز قوة الدولة.

رسالة معنوية من بوتين للقوات الروسية في توقيت حساس



وجاءت تصريحات بوتين في توقيت يحمل دلالات معنوية، حيث حرص على توجيه رسالة دعم ورفع للروح المعنوية للقوات الروسية مع بداية عام جديد، في ظل استمرار التحديات السياسية والعسكرية التي تواجهها روسيا.

وصرح رئيس الأركان الروسي، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بـأوكرانيا في العام الجديد 2026.

يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات العسكرية الروسية الرامية لتعزيز السيطرة على المناطق الحدودية وتأمين المواقع الاستراتيجية، في خطوة من المتوقع أن تؤثر على الوضع الأمني في مناطق النزاع.

ولم يتبين بعد تفاصيل المساحات الجديدة التي ستشملها المنطقة الأمنية أو الإجراءات المصاحبة لتوسيعها، فيما تترقب الأطراف الدولية ردود الفعل على هذه الخطوة التي قد تزيد من التوتر في المنطقة.

