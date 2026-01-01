الخميس 01 يناير 2026
خارج الحدود

الجيش الروسي يدمر 18 مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو

مسيرات أوكرانية
مسيرات أوكرانية
18 حجم الخط

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، مساء اليوم الخميس، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت خلال ساعة واحدة تقريبا 18 طائرة مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

 تدمير 18 مسيرة أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة الروسية

وكتب سوبيانين، في قناته على "تلجرام" في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت موسكو: "دمرت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين معاديتين كانتا متجهتين نحو موسكو"، مضيفا أن خبراء هيئات الطوارئ يعملون في مكان سقوط حطام الطائرة.

وعند الساعة 19:07 أفاد سوبيانين بأن الدفاعات الجوية دمرت مسيرة معادية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة الروسية. وعند الساعة 19:33 أفاد عمدة موسكو بتدمير 3 مسيرات معادية إضافية.

هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا 

وكما أصدر عمدة موسكو بيانا آخر عند الساعة 19:51 أفاد بأن الدفاعات الجوية دمرت 5 مسيرات معادية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

وفي تمام الساعة 20:01 أعلن سوبيانين تدمير 4 مسيرات معادية كانت متجهة نحو موسكو. والساعة 20:10 أفاد سوبيانين بتدمير 3 مسيرات معادية إضافية كانت متجهة نحو موسكو.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل دوري البنى التحتية في المدن والمناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا،  فيما ترد القوات الروسية باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

روسيا موسكو كييف أوكرانيا

