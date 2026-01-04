بعد ساعات من نداء ابنتها، وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض

18 حجم الخط

رحلت عن عالمنا فجر اليوم الأحد الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة السيناريست هناء عطية

وكتبت المخرجة جميلة ويفي ابنة الراحلة هناء عطية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ماما ماتت”، وذلك بعد ندائها مساء أمس لمتبرعين بالدم حيث كان من المقرر أن تقوم السيناريست بغسل كلى حتى وفتها المنية فجر اليوم.

المخرجة جميلة ويفي تستغيث لإنقاذ هناء عطية

وسبق وأطلقت المخرجة جميلة ويفي استغاثة، لإنقاذ والدتها بعد توقف عضلة القلب للحظات وإعادتها للحياة بالصدمات الكهربائية ووضعها على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقد لقيت الاستغاثة التي بثتها ابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاوبًا واسعًا من الجمهور، الذي دعا النقابة ووزارة الصحة إلى التدخل الفوري.

وكانت المخرجة جميلة ويفي، وجهت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نداءً عاجلًا إلى نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، وإلى نقابة المهن السينمائية واتحاد النقابات وكل الجهات المعنية، لإنقاذ والدتها الكاتبة والسيناريست هناء عطية، عضو النقابة، بعد تدهور حالتها الصحية.

السيناريست هناء عطية

تخرجت هناء عطية من المعهد العالي للسينما، قسم السيناريو، عام 1988، وبرزت في صناعة السينما المصرية من خلال أعمال مهمة، أبرزها فيلم "خلطة فوزية" عام 2009، بطولة إلهام شاهين وغادة عبد الرازق، وإخراج مجدي أحمد علي، وكذلك فيلم "يوم للستات" عام 2016، بطولة إلهام شاهين، وفاروق الفيشاوي، ومحمود حميدة، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وتُعد عطية صوتًا مؤثرًا في الأدب المصري، حيث صدرت لها عدة مجموعات قصصية وروايات، منها "هي وخادمتها"، و"عنف الظل"، و"رمادي"، مؤكدة حضورها في المشهد الثقافي والفني بمزيج من الكتابة السينمائية والأدبية.

