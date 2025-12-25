سارة عبد العزيز: الصحة والتعليم العالي يصدقان على قرار علاج الكاتبة هناء عطية

18 حجم الخط

كشفت المخرجة والكاتبة سارة عبد العزيز ابنة اخت السيناريست هناء عطية عن أن وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي قد صدقتا على منحة علاج مفتوحة على نفقة الدولة بالقصر العيني الفرنساوي، وهذا بعد مناشدات عديدة من نقابة المهن السينمائية لضمان استمرار العلاج للكاتبة.

وأكدت عبدالعزيز ل"فيتو" أنه تم بالفعل انفاق ما يقارب 700 ألف جنيه لعلاج الكاتبة هناء عطية من النقابة ولكنها أعلنت بعد ذلك التكفل ب50% من العلاج.

سارة عبد العزيز تكشف حقيقة تقصير الثقافة في علاج السيناريست هناء عطية

وسبق وتحدثت الكاتبة والمخرجة سارة عبد العزيز بشأن مكالمة هاتفية تلقتها من وزير الثقافة، وذلك عقب رسالتها التي أرسلتها له في وقت متأخر من الليل، مستنجدة به للتدخل من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لخالتها الأديبة والسيناريست هناء عطية.

وأوضحت عبد العزيز أن رسالتها جاءت بعد تداول أخبار صحفية وصفتها بالمغلوطة، وصور غير دقيقة من خلال الإيحاء بوجود تقصير في علاج هناء عطية.

وأضافت: “حين سمعت بتلك الأنباء المتواترة خفت أن يتكرر ما حدث مع والدتي الأديبة راضية احمد شهيدة الإهمال الطبي بما فيها من رحلة البحث عن سرير عناية مركزة والإهمال الكبير من اتحاد كتاب مصر.”، مؤكد أن هذه معركة لم تحسم بعد لرد حق راضية احمد.

وقالت الكاتبة: “تلقيت مكالمة هاتفية شخصية من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ردًا على رسالة كنت قد أرسلتها له في ساعة متأخرة من الليل على هاتفه الشخصي، وذلك بعد علمي بتعثر إيجاد سرير عناية مركزة في ذلك التوقيت.”

وأضافت: “وتواصل الوزير للاطمئنان على أن خالتي الكاتبة هناء عطية قد تم إدخالها إلى العناية المركزة، وأن الرعاية الطبية اللازمة تُقدم لها، مؤكدًا أنه سيتابع الموقف بنفسه، وأنه لا توجد حاليًا أي مشكلات لوجيستية أو ما شابه.”

وأكدت سار عبد العزيز أن المنتج محمد المغربي قد اوضح لها أن نقابة المهن السينمائية قد تكفلت بعلاج الكاتبة والسيناريست هناء عطية، وأن إجمالي تكاليف العلاج حتى الآن بلغ نحو 700 ألف جنيه.

واختتمت عبد العزيز تصريحاتها بالتأكيد على تقديرها لأي تحرك رسمي أو نقابي صادق يهدف إلى دعم المبدعين.

من السيناريست هناء عطية

تخرجت هناء عطية من المعهد العالي للسينما، قسم السيناريو، عام 1988، وبرزت في صناعة السينما المصرية من خلال أعمال مهمة، أبرزها فيلم "خلطة فوزية" عام 2009، بطولة إلهام شاهين وغادة عبد الرازق، وإخراج مجدي أحمد علي، وكذلك فيلم "يوم للستات" عام 2016، بطولة إلهام شاهين، وفاروق الفيشاوي، ومحمود حميدة، وإخراج كاملة أبو ذكري.

ويُعد عطية صوتًا مؤثرًا في الأدب المصري، حيث صدرت لها عدة مجموعات قصصية وروايات، منها "هي وخادمتها"، و"عنف الظل"، و"رمادي"، مؤكدة حضورها في المشهد الثقافي والفني بمزيج من الكتابة السينمائية والأدبية.

