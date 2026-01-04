موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأحد 04 يناير 2026
يستقبل مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر قناة beIN sports HD 1.
 ويغيب المصري عمر مرموش عن فريقه مان سيتي، حيث يتواجد مع المنتخب المصري للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

ويملك مانشستر سيتي 41 نقطة، حيث تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة، بعد فوز أستون فيلا على نوتينجهام بنتيجة 3-1 مساء السبت فيما يمتلك فريق تشيلسي  30 نقطة في المركز الخامس، خلف ليفربول صاحب المركز الرابع بـ33 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب بـ48 نقطة بعد فوزه أمام بورنموث بنتيجة 3-2.

مانشستر سيتي أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي

ويعد مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات الدور الأول.

وأحرز لاعبو مان سيتي 43 هدفا في مشوارهم في الدور الأول بالدوري الإنجليزي كأقوي خط هجوم بالبريميرليج ويليهم آرسنال بعدد 37 هدفا ثم مانشستر يونايتد بعدد 33 هدفا ويليهم تشيلسي بعدد 32 هدفا ثم ليفربول وأستون فيلا بعدد 30 هدفا.

